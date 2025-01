"Te fuiste rápido": la muerte que golpea fuerte a Marcela Tinayre

Marcela Tinayre hizo un emotivo posteo en redes sociales.

Marcela Tinayre causó empatía en sus miles de seguidores de redes sociales con un posteo que hizo en alusión a una muerte que marcó su vida. La hija de Mirtha Legrand aludió al deceso del padre de su hijo menor, Marcos Gastaldi, en el día de su cumpleaños.

La madre de Nacho y Juana Viale se casó por segundas nupcias en 2001 con el empresario Marcos Gastaldi, con quien se convirtió en madre de su tercer hijo, Rocco, a los 52 años. Gastaldi -padre de la Bandana Valeria- falleció el 19 de julio del 2020, después de sufrir complicaciones con el Mal de Parkinson que padecía desde hacía años.

"Hoy lo vivías con alegría: Tu cumpleaños! Te fuiste rápido pero donde estés volando sabemos que ya estás mejor, pero se te extraña mucho amado Marcos", escribió Tinayre en el pie de foto de su publicación de Instagram, En la misma, la hija menor de Daniel Tinayre compartió imágenes de diferentes momentos vividos a lo largo de su vida con quien fue su pareja y también recibió mensajes con condolencias por su pérdida en la sección de comentarios.

Marcela Tinayre contó por qué no va más el programa de Mirtha Legrand

"Si ella dice algo yo empiezo 'no, no es así'. Yo le pedí que no me invite al programa, que nunca más me inviten al programa. Porque, primero, la paso pésimo. Y segundo: me hace preguntas ye me quedo mirándola pensando en qué quiere que le responda para darle felicidad. Entonces, no. Me llaman para El Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, Año Nuevo y yo les dije que no me llamen más", comentó sin tapujos la hija menor de Mirtha Legrand.

Marcela con Marcos Gastaldi.

El enojo de Marcela Tinayre con una productora de Mirtha que se hizo viral

"Mirá Silvia, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo? No se qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga, fenómeno”, comenzó su descargo Tinayre, en un audio de WhatsApp a una productora.

Tinayre contó en LAM el motivo de ese enojo: "A mí me molesta que me llamen de apuro. Me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó ‘¿podés salvarnos, Marce? Fue todo ‘ay, sí, te queremos invitar a la noche de Mirtha a ver si podés venir'. Nunca más hablé con esa productora, pero mamá nunca me preguntó nada sobre esto. Yo soy de dar esas contestaciones. No tengo ese freno inhibitorio".

Mirtha Legrand, sobre su programa de TV

"No hubo ningún avance. Me parece que no se va a hacer el programa en Mar del Plata. Es una cuestión económica del canal, no mía. Es más, yo dije que no cobraba mi sueldo", reveló Mirtha sobre los motivos por los que no se hará la emisión especial de su programa como solía hacerse hace varios años atrás en el Hotel Costa Galana. En este marco, se mostró muy afectada: "Siento mucho dolor".