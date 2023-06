Tatiana Schapiro decidió contar todo sobre su historia con Rial: "No tengo nada que esconder"

La amante de Jorge Rial contó todos los detalles de su romance oculto. Tatiana Schapiro decidió hablar sobre su historia con el periodista.

Tatiana Schapiro es una de las periodistas que integra El Nueve. Sin embargo, en las últimas horas su nombre comenzó a sonar con fuerza porque salió a la luz un romance que mantuvo con Jorge Rial mientras éste estaba casado con Silvia D'Auro. En este sentido, la examante del exconductor de Intrusos decidió contar toda la verdad.

Entrevistada por LAM, Tatiana Schapiro intentó bajar la espuma del asunto y exclamó: "No hay nada grave. Nada de lo que tengamos que preocuparnos. Estamos hablando de algo que pasó en la prehistoria. Tenía veintipico de años, estaba soltera. No sé de qué estamos hablando. Pasó hace 20 años, me sorprende que estemos hablando ahora".

"Me hago cargo de las cosas que hice en mi vida. no tengo nada que esconder", aseguró Tatiana Schapiro. De este modo, la periodista confirmó su romance oculto con Jorge Rial y dejó claro que esto ocurrió hace más de dos décadas, no teniendo ningún vínculo afectivo en la actualidad con quien sufrió un infarto en Colombia el pasado sábado 29 de abril.

Se filtró un escandaloso chat entre Jorge Rial y su hija Morena: "Mierda de persona"

La escandalosa pelea entre Jorge y Morena Rial no para de sumar nuevos capítulos. Luego de las fuertes acusaciones que hizo la joven de 24 años contra su padre, varias figuras del espectáculo quedaron involucradas de alguna manera: la lista va desde Nazarena Vélez hasta Luis Ventura y parece que seguirá creciendo en las próximas horas.

Uno de los últimos en sumarse al escándalo por la conflictiva relación entre padre e hija fue Facundo Ventura, uno de los hijos del conductor de Secretos Verdaderos. El periodista de América es el padrino de More y no dudó en ponerse de su lado. Pero su hijo dio un paso más y dio a conocer el contundente mensaje que el conductor de Argenzuela le mandó a su hija.

"Te voy a mostrar el mensaje que, hace dos semanas, él le mandó a Morena", reveló Facundo a Socios del espectáculo. Luego, empezó a leer su celular: "¿Te puedo pedir un favor? No hables más con Ventura. Bloquealo, si no me voy a enojar con vos. No quiero más contacto con esa mierda de persona. Bloquealo. Habla boludeces y te involucra a vos".