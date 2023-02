Susana Roccasalvo se sacó contra Fede Bal: "Va a aprender"

La conductora de televisión se pronunció sobre las infidelidades de Fede Bal a su expareja, Sofía Aldrey.

Susana Roccasalvo apuntó contra Federico Bal después del escándalo por las infidelidades del joven a su exnovia, Sofía Aldrey. La conductora de televisión y periodista se pronunció a favor de las mujeres con las que el actor de Kinky Boots engañó a su ex.

"No está mal que a los hombres le gusten las mujeres, lo que pasa es que le tienen que gustar de a una. ¿No? Él lo va a aprender, como lo van a aprender muchos otros. El tema es la gente que queda lastimada en el camino", comenzó su descargo la presentadora de Implacables, el ciclo de espectáculos de los fines de semana de El Nueve.

La conductora aludió a los traumas que pueden quedarles tanto a Aldrey como a las chicas con las que Bal fue infiel. Y sumó: "Chicas jóvenes que ponen mucha ilusión en una relación y no se pueden dejar un tendal de mujeres heridas porque uno tiene que aprender. Uno tiene que hacerse hombrecito como corresponde".

Fuerte comentario de Carmen Barbieri sobre el presente de Fede Bal

La capocómica habló sobre su tristeza en este momento y lanzó un dardo hacia Sofía Aldrey por ofrecer a la prensa chats privados de su hijo. "Estoy pasando un momento muy triste, difícil, no puedo evitar estar triste por todo lo que está pasando, diciendo y removiendo de mi historia y de la historia de Fede de hace mucho tiempo", comenzó en diálogo con Implacables. Y sumó: "Fede me llama porque hablamos siempre, no por eso, pero sabe que lo que ha pasado y sigue pasando es un disgusto para mí. Él va a arreglar su vida, Es por el bien de él, es lo que me prometió, yo ya tengo hecha mi vida. Está muy triste".

"Hubiese querido hablar pero no puedo mandarle un mensaje porque se los da a los periodistas. Es una cosa tan íntima y sentida lo que quiero decirle como si fuese una mamá más porque yo la quiero mucho. La voy a seguir queriendo mucho y a su familia", continuó su descargo la actriz y conductora de TV.

La diva aseguró no haber estado enterada de las infidelidades de su hijo cuando el escándalo explotó: "Ustedes dicen que yo sabía todo, pero no. La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en la vida de él. Mi hijo es un hombre", enunció en su programa.