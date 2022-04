Susana Roccasalvo desnudó las operaciones en contra de Marcelo Tinelli: "El barco se hunde"

Susana Roccasalvo analizó la desvinculación de José María Listorti de Laflia y lanzó una picante crítica para El Trece, en defensa de Marcelo Tinelli.

En la última emisión de Implacables (El Nueve), Susana Roccasalvo analizó la desvinculación de José María Listorti de la productora Laflia y lanzó una filosa crítica para El Trece, en defensa de Marcelo Tinelli. "Te despide el portero", sentenció la legendaria periodista.

Tras anunciar un móvil con Listorti, en el que el exhumorista de ShowMatch reflexionó en torno al medio, que "no había cuidado a una figura como la de Marcelo, con sucesivos cambios de horarios y demás”, Roccasalvo volvió al piso y emitió una opinión al respecto, en consonancia con estas declaraciones. “En la historia de la televisión, lo que dice Listorti, tiene razón, eso sería la lógica. Pero fíjense que Lucho Avilés lo decía hace treinta años ‘En un canal te recibe en la puerta el gerente y te despide el portero, no dejándote entrar’. Esto es así”, precisó.

“Cuando uno decide irse de un canal…yo les voy a contar los trapitos sucios de los canales, lo que hacen cuando un conductor decide, porque tiene una nueva propuesta, irse. Ahí se le comunica los últimos meses al canal ¡Y no saben lo que te hacen! ¡Yo fui una! ¡De todo! Todas las cosas que parecen ser trivialidades que te van molestando y desgastando…no tenés cámaras para mandar a notas, en el piso falta luz ¡Te hacen de todo! ¡Y solamente uno recibió una propuesta de otro canal por más dinero!", agregó.

Y puntualmente sobre el caso de la mala racha de rating que arrastró ShowMatch, la conductora sentenció: "Pero así van desgastando…y en el caso de Marcelo, siempre pasa que cuando el barco se hunde…todos se van ¡Eso se lo hicieron a él y otras figuras! Para los empresarios de la televisión no hay número uno. Cuando te va mal, te quitan toda la colaboración”.

Marcelo Tinelli fue apuntado por José María Listorti tras su salida de LaFlia

El humorista, locutor y actor de 49 años José María Listorti fue entrevistado por LAM (América TV) y resaltó los motivos por los que decidió alejarse después de tanto tiempo de la pantalla chica nacional y de El Trece. Con su crudo testimonio, fue absolutamente lapidario y expuso las razones para una determinación que sorprendió a muchos en el ambiente.

En la entrevista con LAM, el comediante confirmó: "Me voy de LaFlia. Lo vengo madurando hace mucho, todo tiene un final, todo termina". Incluso, detalló que ya lo habló "con ´El Chato´ (Prada) y con ´Fede´ (Hoppe)", los dos productores principales de la empresa. Entonces, liquidó directamente al presentador: "La única cagada es que no lo pude hablar con Marcelo. Estaba en México, me hubiera gustado decírselo. Ahora que volvió, me juntaré en estos días para hablarlo".

Acerca de las causas que lo llevaron a irse de LaFlia, Listorti resaltó que "es algo que se siente" y puntualizó: "No sé cómo explicarlo. Son muchos años, quiero parar un poco. Todo el fin de semana lo estuve hablando con ´Moni´ (Mónica González, su esposa). Hace muchos años que hago televisión ininterrumpidamente". Y ya en tono de broma, agregó: "A lo mejor la gente se merece un descanso de mí".

"Es una decisión que me costó muchísimo, son muchos años... Empecé en el 93' con Marcelo. Uno quiere cambiar y necesito descansar", profundizó José María al respecto. Y completó con que "con la radio y las redes está bien, es parar un poco".