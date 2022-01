Susana Giménez intentó arruinar el debut de Flor de la V en Intrusos y terminó humillada

La diva de los teléfonos Susana Giménez se negó a saludar a Flor de la V por su debut en la conducción de Intrusos (América TV) y lejos de tomárselo con bronca, la modelo le contestó y la dejó sin palabras.

Arrancó una nueva temporada de Intrusos (América TV) con Flor de la V en la conducción -luego de que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares oficializaran su pase a El Trece- y al debut no le faltaron polémicas. Con muy mala onda, la diva de los teléfonos se mostró reacia a desearle un buen comienzo de ciclo a la modelo y ella, lejos de ofenderse al aire, le contestó con altura y la dejó sin palabras.

En Punta del Este, Susana asistió a una función teatral del espectáculo de humor de Roberto Moldavsky y interceptada por un cronista de Intrusos (América TV), que la fue a buscar para pedirle un mensaje para Flor de la V por su debut en el nuevo ciclo, mostró su furia. "¡Quéeee! No me importan los programas que hablan mal. Voy a ver... Si vas a hablar bien, estás perdonado de entrada. Después que te vea, te digo...", sentenció la diva macrista.

De vuelta en el estudio y sin recurrir a los enojos o a las chicanas, Florencia le contestó con un mensaje directo para Susana: "Susana no sé qué habrá pasado en otras gestiones, yo en esta silla soy nueva. En este programa, yo te voy a cuidar siempre. Lo que haya pasado en el pasado no lo sé, no me consta y no me hago cargo. Acá te bancamos porque sos la diva máxima de este país". De esta forma, la conductora retrucó el odio de "La Su" sin cerrar la puerta a un posible acercamiento entre ambas, durante la nueva temporada del icónico programa de chimentos.

Cuánto midió de rating el debut del nuevo Intrusos

Apenas inició la primera emisión que tenía a la actriz como conductora, Intrusos comenzó la jornada con un piso de 3 puntos de rating, una cifra bastante alta para lo que solía medir el programa. "Flor de la V generó expectativa. Números que no tenía el programa. Ahora hay que mantenerlos", analizó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, luego de mostrar la planilla en donde podía verse que en el horario de inicio del programa el show había alcanzado grandes cifras.

A lo largo de la emisión, la cual contó con un video homenaje hacia Flor y la visita especial de sus hijos, los números se mantuvieron dentro de todo estables, alcanzando su racha más baja con 2.3 puntos. De esta manera, en un promedio general, la nueva instancia de Intrusos con la conducción de Flor de la V, cerró un gran primer día con 2.6 puntos de rating.