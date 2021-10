Sufre Telefe: el inesperado adiós de Doctor Milagro

Inesperada noticia para los amantes de la novela turca. Doctor Milagro y un adiós triste que conmueve a sus fieles seguidores en la pantalla de Telefe.

Doctor Milagro es una de las novelas más vistas en la televisión argentina. La producción turca ha logrado un promedio de audiencia realmente positivo y sus fanáticos han empatizado con cada uno de los personajes. Y justamente, en la noche del martes se despidió una de las personas más queridas de la ficción.

La vecina de Ali Vefa que sufría de bipolaridad, Ezo (Ezgui Asaroglu), se despidió de la novela aunque su futuro es una incógnita y hay chances de que pueda regresar. Sin embargo, el público ha quedado entristecido por su adiós. Luego de enterarse que su madre la engañó sobre la verdad de su padre durante mucho tiempo, decidió finalizar el vínculo con su progenitora y se marchó del hospital en donde era relacionista pública.

"Nadie me quiere", aseguró Ezo, cortando relación con su madre y mostrando sus cicatrices por autoflagelarse en pos de intentar "callar voces" que la atormentaban al no tener el cariño de nadie a su lado. En ese momento, Ali Vefa le manifestó a Ezo que no fue amigo de ella por culpa de su madre: "Fue tu madre la que me obligó por ser autista".

Las redes sociales despidieron a Ezo

Tras conocerse su adiós a la novela turca, Ezgui Asaroglu decidió mostrarse en redes sociales para retribuir el afecto de sus fanáticos. Es que la repercusión de su salida fue importante y es ese el motivo por el que le agradeció a la audiencia con un video bailando en lo que es el departamento del doctor Ali Vefa.

En Argentina, los comentarios que se viralizaron fueron destacando la actuación y el corazón que tuvo Ezo. Este personaje se despidió queriendo ser amado, algo que nunca terminó de concretarse. "Ezo merecía más", expresó una de las personas que escribió al respecto en Twitter.