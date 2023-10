Suar no lo puede creer: Mario Massaccesi se mostró con una figura de El Nueve

La figura de El Trece y TN subió una foto con una conductora de El Nueve en Instagram. Qué pasará con con Mario Massacesi tras sus vacaciones.

Mario Massacesi es una de las grandes figuras de El Trece y TN. Tras sus largas vacaciones por India, el periodista regresó a la televisión, pero en ninguna de las pantallas que lo tienen contratado. El conductor fue a El Nueve y se fotografió con una de las estrellas de esa señal. ¿Una nueva preocupación para Adrián Suar?

"El Chueco" es el gerente de programación de El Trece y su relación con El Nueve no pasa el mejor momento. Según trascendió, en los canal que tiene sus estudios en Constitución hay enojo con Laurita Hernández y la autoridades del canal del Grupo Octubre porque la conductora hará un programa idéntico a Bienvenidos a Bordo.

"Laurita hizo Bienvenidos a Bordo hasta fines de julio en El Trece, y ahora arranca, el 2 de octubre, con Bienvenidos a Ganar. Entonces en El Trece están odiados con que tenga el mismo nombre y con que sea una producción de Kuarzo", indicó Marina Calabró en su columna radial de Lanata Sin Filtro. Este episodio salió a la luz la semana pasada y días después Massacesi visitó Implacables, el ciclo conducido por Susana Roccasalvo en los fines de semana del Nueve,

"Gracias @roccasalvosusana por recibirme en tu programa. Hablamos de "SALIR DE LOS MIEDOS" el nuevo libro que escribimos con @patriciadaleiro. Gracias amiga!", escribió el conductor de Síntesis tras la entrevista que le realizó su colega por el último libro que lanzó.

Y si bien está descartado un nuevo intercambio de figuras entre El Nueve y El Trece, a muchos personas en las redes sociales le pareció extraño ver a una de las figuras de un canal de aire en la pantalla de uno de sus principales competidores. Más aún cuando los rumores de enojo entre sus directivos se filtró a los medios de comunicación.

Mario Massaccesi abrió su corazón y ventiló lo que nadie sabía: "No quiero"

Mario Massaccesi es un periodista, conductor de radio y televisión y coach ontológico de 56 años que cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la televisión. A pesar de su enorme éxito, durante el último tiempo decidió avocar su vida a un ámbito completamente alejado de su carrera en los medios y dedicarle más tiempo y energía a su autoconocimiento. Por esta razón, les contó a sus seguidores detalles desconocidos sobre esta nueva vida que lleva.

Además de su trabajo en El Trece y TN, Massaccessi tiene un costado espiritual que no muchos conocen. En los últimos días, emprendió un viaje exótico por diferentes países, como la India y Nepal, y dio a conocer cómo fueron estas nuevas experiencias que vivió. El pasado miércoles 27 de septiembre estuvo presente en el podcast Soltar para Ser, junto a la psicóloga Patricia Daleiro, en el que habló sobre este nuevo rumbo que tomó para su vida.

“Yo busco siempre lo distinto: me parece que en lo distinto desafío mis propias creencias, y estoy en un momento de mi vida en que no quiero creerme nada. Tanto la India como Nepal, son países que te cuerpean todo el tiempo", comenzó diciendo el periodista, quien se mostró abierto a compartir detalles de lo que siente. Al mismo tiempo, destacó que la India es un país como ningún otro. "En la India, todo lo que creemos que está, no está. La razón que creemos tener, se te pierde en la India. Por eso es un país desafiante, que no cualquiera se lo puede bancar", aseguró.

Por esta razón, Massaccesi señaló que le gustan los lugares que lo desafían y que le muestran que su cabeza "es mucho más amplia de lo que yo creo que es". Por último, reflexionó sobre la importancia de hacer un “viaje interior”. "No hay que venir a la India para hacer esto: estos viajes interiores se pueden hacer en cualquier lugar. Hay un momento en el que uno tiene que escucharse a sí mismo, y ese es el verdadero viaje interior. El problema es que muchas veces no nos escuchamos", concluyó.