Stefi Roitman alimentó los rumores de crisis con Ricky Montaner: "Pasan muchas cosas"

Stefi Roitman preocupó a sus fans tras haber publicado un descargo en sus redes sociales, en medio de los rumores de crisis con Ricky Montaner.

Stefi Roitman y Ricky Montaner enfrentan rumores de crisis matrimonial desde hace semanas, especialmente después de su casamiento el pasado 8 de enero. Se dice que desde esa fecha todo fue cuesta abajo: los fans de Stefi están cada vez más preocupados por lo triste que la ven en las fotos que sube a sus redes sociales, en las que aparece sola y, según sus seguidores, con una mirada triste. Ahora, la modelo hizo una publicación en sus redes sociales que alimentó todavía más las especulaciones.

Una de las cosas que más se dijo fue que Roitman tenía una mala relación con su suegra, Marlene Montaner, la mamá de Ricky y esposa de Ricardo Montaner. Sin embargo, ella misma se encargó de desmentirlo. Por otro lado, Stefi también dijo en reiteradas ocasiones que extrañaba mucho Argentina y a los amigos y familiares que dejó acá desde que se fue a vivir a Miami con su esposo, lo que podría explicar todo.

Sumado a este contexto, Roitman ahora hizo una publicación en Instagram que hizo sospechar a sus seguidores que podría no estar pasando por un buen momento. “Tengo algo para decir. Así como hoy me ven súper motivada, como que estoy con toda la energía para darle, meterle y hacerme bien entrenando, ayer estaba para atrás. Ayer a la noche, en particular, me agarró una cosa como de frustración. Estaba cero motivada, real. Estaba para atrás, pero hoy me levanté mejor”, expresó la modelo.

“Este mensaje es para decirles que, a veces, la cabeza nos gana para mal y eso es una cagad... No hay que dejar que eso pese, nos frustre y nos frene. Hoy me levanté con toda para motivarlos a ustedes también. Logren sus objetivos y sus sueños”, continuó. Hacia el final de su descargo, dijo una frase que preocupó bastante a sus fans: “Pasan muchas cosas alrededor nuestro y nos cuesta verle el lado positivo a eso, pero se puede. No suelo compartir toda esta parte mía en mis redes, pero para que sepan muchos estamos en esta”.

¿Qué pasó entre Stefi Roitman y la familia Montaner?

Según trascendió durante estos últimos meses, Roitman se tuvo que enfrentar a algunas cuestiones vinculadas a sus suegros. Desde Intrusos, el periodista Rodrigo Lussich informó que Stefi habría tenido una conversación con su mamá antes de casarse sobre un supuesto acuerdo prenupcial que la familia Montaner le habría hecho firmar para evitar que, en caso de un futuro divorcio, ella se quede con algo.

“Una fuente fiable estaba en la mesa de al lado y escuchó cómo Stefi le decía a su mamá: ‘Tengo que firmar el contrato prenupcial’. La madre le decía: 'Tenés que hacerlo, hija, porque sabés cómo son las cosas con esta gente’. Se comprueba que tienen que firmar el prenupcial afuera, en el exterior, porque acá no se podía. Esa gente no le va a dar ni un peso a Stefi el día de mañana, nada”, reveló Lussich.