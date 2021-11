Sorpresivo reclamo de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli en El Trece: "Ya sabés"

Guillermina Valdés se cansó y le hizo un furioso reclamo a Marcelo Tinelli en plena transmisión de ShowMatch, por El Trece. El incómodo momento que vivió el conductor.

Marcelo Tinelli protagonizó un incómodo momento en la noche del pasado lunes. El conductor fue sorprendido por su pareja Guillermina Valdés, que le hizo un furioso reclamo que dio que hablar en la pantalla de El Trece. El tenso momento que se vivió en ShowMatch no pasó desapercibido y causó revuelo en la farándula argentina.

Todo sucedió luego de que Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala bailaran y realizaran una representación de la película 'Aladín'. Al momento de que los jurados debieran ponerle un puntaje, Guillermina tomó la palabra y manifestó: "Yo lo que decía es que está difícil tu rol de 'Aladín', es un montón conseguir eso". Luego, y con la mirada puesta en Tinelli, hizo un fuerte reclamo: "A ver... yo no fui a Broadway porque no pertenezco a esa gestión, no la vi en Broadway, pero...".

Inmediatamente después, el conductor de ShowMatch intentó evadir el comentario y expresó: "Perdón, ¿no pertenece a la gestión de Broadway?". Y Guillermina Valdés volvió a marcarle la cancha, dando a entender que jamás la llevó a Nueva York: "No, a la gestión que llevó a Broadway. O sea, digo... ya sabés. Yo no llegué a Broadway, yo no la vi...".

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés trabajan juntos en ShowMatch.

Una vez más, "El Cabezón" se hizo el desentendido y declaró: "No llego a entender... ¿A la gestión de los neoyorquina, a los dueños y al alcalde de Nueva York?". Un tanto molesta, aunque también con cierta picardía y una sonrisa de oreja a oreja, su pareja le señaló: "¡Suya! Suya, dale, dale, dale...".

Finalmente, Valdés volvió a poner el foco en la participación de Lizardo Ponce y le indicó a su coach: "Entiendo que debés haber hecho un gran trabajo con Lizardo y yo siento o entiendo que Lizardo tiene algo emocional, que depende un poco. Le tenía más expectativas y sé que está haciendo un buen trabajo. Lo voy a valorar en un puntaje... estuvieron muy bien en conjunto lo que se vio. Bien logrado". ¿El puntaje que le puso? Un 8.

El incierto futuro de Tinelli y ShowMatch en El Trece para 2022

El panorama para Marcelo Tinelli de cara al 2022 es totalmente incierto, aunque cada vez es más complicado. En los últimos días, se supo que la señal del Grupo Clarín le redujo recientemente el salario. "De manera unilateral, Alejandro Sapino (director de finanzas de El Trece), decidió bajarle el sueldo al 50% a "El Cabezón". De esta forma, el conductor de Showmatch, La Academia comienza a cobrarlo a la mitad", se precisó en varios medios mediante las redes sociales, lo cual demuestra que la relación que alguna vez fue óptima en la actualidad no pasa por su mejor versión, aunque tampoco descartan que se recomponga a corto o mediano plazo.