Sorpresa: una figura de El Trece se bajó de los Martín Fierro

Una de las mayores estrellas de la televisión argentina y El Trece confirmó que no será parte de la entrega de los Premios Martín Fierro de este año.

Falta muy poco para que finalmente se realice la ceremonia de los Premios Martín Fierro tras la suspensión por la pandemia de la entrega del año pasado y una de las figuras más importantes de la televisión argentina confirmó que no asistirá. Pía Shaw fue la encargada de dar la triste noticia sobre una histórica figura que tiene varios galardones otorgados por APTRA en su repisa y que era una fija año tras año, pero que esta vez seguirá la ceremonia desde su casa.

El próximo 11 de diciembre se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro, en la que se premiará a lo mejor de la televisión abierta argentina del 2020 y el 2019. El evento que contará con la transmisión de El Trece será el regreso para los galardones de APTRA tras la suspensión de la edición del año pasado, debido a la pandemia. En ese sentido, una de las mayores figuras de la televisión argentina confirmó que no será parte de la ceremonia.

"Dijo 'Estoy muy bien, me estoy recuperando'. Me contó que no va a formar parte de los Martín Fierro. Todavía está en su casa, invitó a toda su familia", contó Pía Shaw sobre la charla que tuvo con esta estrella que no será parte del mayor evento de la televisión argentina. Se trata nada menos que de Mirtha Legrand, que viene de estar internada por un problema cardíaco y prefirió no arriesgar su salud, tal como hizo durante toda la pandemia.

La estrella que confirmó su presencia

Así como Mirtha Legrand ya confirmó que no será parte de los Premios Martín Fierro que se entregarán en diciembre del 2021, hubo otra gran figura que sí ratificó su presencia en los galardones que da APTRA. La diva que confirmó su asistencia al Hotel Sheraton el próximo 11 de diciembre es Susana Giménez, que de esta forma volverá al país tras sus declaraciones polémicas contra el Gobierno Nacional y la Argentina en general.

Martín Fierro en Argentina 2021: fecha, hora y lugar para la entrega de los premios

La ceremonia de entrega de los premios a lo mejor de la televisión abierta nacional será el 11 de diciembre aproximadamente desde las 21 en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, al que asistirán entre 500 y 600 personas, según confirmó el propio Luis Ventura. La transmisión de los premios que entrega APTRA estará en manos de El Trece, que también aportará a los conductores del evento. Si bien todavía no hay certezas sobre quiénes serán los elegidos para tal tarea, en las últimas semanas se supo sobre una terrible interna entre dos de los conductores más exitosos del canal del Grupo Clarín. Se trata de una guerra entre Darío Barassi y Guido Kaczka, quienes pugnan por ser elegidos para conducir el prestigioso evento.