Sorpresa: Telefe levantó un programa y dejó a todos desconcertados

Uno de los ciclos claves de los fines del semana del canal de las pelotas fue cancelado. Qué pusieron para ocupar la franja horaria libre.

Telefe está pasando un gran momento en cuanto a rating. Cómodo en su competencia con El Trece, el canal de las pelotitas no suele hacer cambios drásticos en su programación. Sin embargo, este domingo sus televidentes quedaron perplejos a no encontrar al aire uno de los programas que pasaba por un gran presente.

Se trata de A La Barbarossa especial domingo, el cual estaba conducido por Pía Shaw y Noe Antonelli. Ambas estuvieron al frente del ciclo desde el día de la transmisión de los premios Martín Fierro. Se pensó como un especial, pero debido a los buenos índices de audiencia, las autoridades de la señal decidieron que continúe.

No obstante, en las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales que hoy no iba a ser trasmitido y que en su lugar estaban programas dos películas: Mujer bonita a las 16:30 y Corazón de León a las 18:30.

Asimismo, esta información se pudo verificar en el sitio oficial de Telefe. Allí quedó confirmado que, a partir de este domingo, se sacó de la grilla de programación el especial de los domingos de A la Barbarossa.

Y aunque no trascendieron los motivos, el ciclo habría desatado fuertes internas entre Georgina Barbarossa, conductora del programa semanal, y sus panelistas. "Está particularmente enojada porque Pía Shaw y Noe Antonelli están usando su nombre y escenografía para un programa que sale los domingos a la tarde por Telefe", afirmó Marina Calabró hace algunas semanas.

"Esa es la interna. En las tardes de Telefe los domingos hay un programa, que yo pensé que era una edición especial post Martín Fierro de televisión, que me llamó la atención porque se llama A la Barbarossa y es la misma escenografía y todo es igual, pero conducen Pía Shaw y Noe Antonelli", explicó la columnista radial de Jorge Lanata y sentenció: "Acá la susceptibilidad que se le juega es 'me avisaron, no me avisaron, me contaron, no me contaron'. Tal vez algo le dijeron, pero Georgina tiene la vena negra".

El momento paranormal que asustó a Georgina Barbarossa en Telefe

Georgina Barbarossa vivió un desopilante momento este domingo en La Peña de Morfi junto con sus compañeros de equipo. La conductora de televisión se asustó en pleno vivo y se comunicó con el creador del programa: Gerardo Rozín.

Barbarossa reemplazó a Jey Mammón tras la salida del humorista del ciclo por la denuncia pública de Lucas Benvenuto. De esa manera, la actriz está en la pantalla de Telefe seis días por semana: de lunes a viernes presenta su ciclo matutino A la Barbarossa y los domingo en La Peña.

La estrella de tiras como Dulce Amor se asustó al escuchar un insólito ruido en el piso del ciclo que es co-conducido por Jésica Cirio y se mostró preocupada al respecto. "¿Qué pasó? ¿Qué es eso, esos ruidos?", soltó la exparticipante de Bailando por un Sueño.

"¿Hoy qué les pasa? Es Gerardo. ¿Gerardo, qué pasa que está tan mal? ¡Es Rozín! ¡Gerardo, déjate de joder!”, agregó por su parte Barbarossa, en alusión a la conexión que habría sentido con el histórico conductor fallecido en marzo del 2022. Si bien la conductora se rió después de sus dichos, muchos entendieron que todo se trató de una situación paranormal.