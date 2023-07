Filtraron datos sobre la interna en uno de los programas de Telefe: "Harta"

Marina Calabró reveló detalles sobre el enojo de una de las conductoras estrellas del canal. La decisión de las autoridades de la señal que enfureció a la figura.

Georgina Barbarossa y Pìa Shaw tuvieron un duro entredicho en A La Barbarossa. En ese momento, todos pensaron que se trató de algo propio de la tensión que se produce en un programa en vivo. Pero Marina Calabró reveló que el cruce no hizo más que dejar en evidencia la interna que existe en el ciclo de Telefe.

En el programa de las mañanas del canal, propiedad de Viacom, estaban entrevistando a una jubilada que sufrió un fuerte ataque en Villa Luzuriaga. En medio del reportaje, Shaw quiso hacer una pregunta, pero Barbarossa se indignó por la falta de timing de la panelista y la increpó. "Quería preguntarte", llegó a esbozar Pía. De inmediato, Georgina se sacó y la calló en seco: "¡Dejala terminar de hablar! Seguí, por favor".

Al día siguiente, En Lanata sin Filtro, contó: "Me dicen que Georgina está bastante harta de las atropelladas del panel. Es un panel con personalidades fuertes, donde todos quieren intervenir y aportar lo suyo". Luego, compartió más detalles sobre el enojo de la conductora. "Pero más allá de ese malestar, está particularmente enojada porque Pía Shaw y Noe Antonelli están usando su nombre y escenografía para un programa que sale los domingos a la tarde por Telefe", precisó la periodista.

"Esa es la interna. En las tardes de Telefe los domingos hay un programa, que yo pensé que era una edición especial post Martín Fierro de televisión, que me llamó la atención porque se llama A la Barbarossa y es la misma escenografía y todo es igual, pero conducen Pía Shaw y Noe Antonelli", agregó y cerró: "Acá la susceptibilidad que se le juega es 'me avisaron, no me avisaron, me contaron, no me contaron'. Tal vez algo le dijeron, pero Georgina tiene la vena negra".

Las panelistas de A La Tarde condujeron la previa de los Martín Fierro en Telefe el domingo 9 de julio y, desde ese momento, todos los fines de semana al término de La Peña de Morfi hacen un especial de A la Barbarossa con invitados y entrevistas. El ciclo tuvo un buen rating y las autoridades decidieron que continúe.

Una de las figuras de Telefe se cansó y abandona el canal

Una de las figuras de Telefe tomó una drástica decisión: renunció. Según explicó, se cansó de la televisión y buscará empezar su propio ciclo de entrevistas en otros medios. Se trata de Roberto Funes Ugarte, quien llegó a la señal en 2019 y pasó por diferentes programas: Telefe Noticias, luego MasterChef Celebrity, Gran Hermano: La Noche de los Ex y A La Barbarrosa

"Hay que hacerse uno mismo el camino, arriesgarse y jugarse por lo que realmente tenés ganas de hacer sin esperar que te busquen", lanzó Robertito. Así lo comunicó en diálogo con Laura Ubfal, donde charló sobre sus nuevos proyectos. "Quiero más para mí. No deseo estancarme en ver cómo pasa el tiempo y yo estoy quieto en el mismo lugar de confort", confesó.

"Voy a armar mi propio canal de entrevistas y contenidos. Allí es donde radica mi deseo, mi cambio y mi necesidad de nuevos retos", anticipó el periodista. Además, reveló que el último empujón se lo dio Alejandro Fantino, quien también optó por alejarse de los canales tradicionales para comenzar su nuevo proyecto llamado Neura TV.