Sorpresa por lo que reveló Elba Marcovecchio sobre el Hospital Italiano tras la foto filtrada de Lanata: "Incapacidad total"

Elba Marcovecchio rompió el silencio y contó cómo son los días de su esposo Jorge Lanata durante su internación en el Hospital Italiano, donde está desde el pasado 14 de junio cuando sufrió un paro cardíaco que lo dejó en terapia intensiva y en un cuadro grave que requirió múltiples cirugías. En este marco, días atrás se filtró una imagen del periodista internado y la abogada finalmente reveló que hará al respecto.

En diálogo con LAM (América TV) Marcovecchio habló de la fotografía que se filtró de Jorge Lanata internado y sentenció: "Tengo una incapacidad total para accionar contra el hospital si fue alguien del hospital”. Acto seguido explicó los motivos por los que decidió no accionar contra la institución médica: “El Hospital Italiano, con sus médicos y enfermeros, le salvaron la vida 6 veces en esta internación…el 14 de junio, el 15 de junio, el 5 de julio, el 16, 17 de agosto, después en septiembre, cuando volvimos de la Santa Catalina, y ahora el 5 y 9 de octubre con la isquemia intestinal”.

"¿A vos te parece?", la cortó Ángel de Brito, sorprendido por la respuesta de Marcovecchio. Por su parte, la esposa de Lanata aclaró: "Yo no puedo. Estoy eternamente agradecida".

A pesar de ello, Elba reveló que cuando se viralizó la fotografía llegó hasta ella, pero contó que hizo cuando la vio: “Yo la recibí, pero la borré…apenas la recibí la borré, así que prácticamente no la vi”.

El periodista y conductor Jorge Lanata continúa su recuperación tras un año muy difícil en cuanto a su salud y se supo la decisión que tomó Radio Mitre en torno al contrato de una de sus estrellas. El vínculo con la radio finaliza en diciembre y ya se tomó una determinación al respecto. Mientras el reconocido periodista está en el hospital tras cuatro operaciones por una isquemia intestinal, el histórico programa Lanata Sin Filtro continuó con su equipo de trabajo y con la conducción de Jesica Bossi y la producción de su ex pareja Andrea Rodríguez. Pese a mantener a todo el resto del staff, los números no fueron los mismos.

La ausencia de Jorge Lanata en su programa se sintió a punto tal que perdió un 10 por ciento de su audiencia en Radio Mitre y corrió el rumor de que la empresa solamente le pagaría el sueldo hasta noviembre. De hecho, en el programa A la Barbarossa, que se trasmite por Telefe, Analía Franchín deslizó esta versión. Además, su compañera, Pía Shaw, aseguró que le dijeron que "desde la radio en la que ya trabaja Jorge Lanata, ya le hablaron a la familia para decirle que se termina". "Le están pagando un sueldo altísimo, inimaginable, que fue acordado por él como figura de la radio y nadie está poniendo eso en tela de juicio, pero le dijeron que el 30 de noviembre esto se termina", agregó Franchín.

Sin embargo, según la periodista de espectáculos Laura Ubfal, Mitre le respetará el contrato que es de febrero a diciembre como todos los años. Eso sí, aclararon que no habrá renovación para el 2025, ya que el estado de salud del periodista es delicado y aún no está apto para volver al trabajo. Ya pensando en el 2025, por el momento no se supo si habrá reemplazo en el horario de las 10 a 13 y aunque se barajaron distintos nombres, desde Jonatan Viale hasta Alejandro Fantino, hoy en día el rumor más fuerte es que el lugar lo ocuparía Nelson Castro. Esto aún no fue confirmado, así como tampoco que pasará con el reto del equipo de trabajo.