Sorpresa en América TV: levantaron Noche al Dente

Qué pasó en América TV. Fernando Dente reveló porque su programa salió del aire anoche.

Fernando Dente sufrió una inesperada interrupción en la emisión de su programa del último miércoles. Como todos los días, Noche Al Dente comenzó luego de Showmatch y recibió a Ingrid Grudke. El ciclo transcurrió con su rutina habitual, pero de repente apareció una placa de “Ya volvemos" y nunca volvió al aire.

Fer Dente logró acomodarse en el nuevo horario que que le asignaron tras el debut del Bailando 2023 en la pantalla de América TV. Pese al malestar que causó en los televidentes del late night show, el programa se sostuvo en el rating y continuó con normalidad.

Minutos antes de arrancar, Dente anunció a su invitada de la jornada y se mostró en el camarín, preparándose para salir al aire. Luego, el ciclo comenzó y junto a Grudke tuvieron su momento de show, cuando el conductor cantó junto a la invitada. En este caso, la modelo eligió la versión de Attaque 77 de “No me arrepiento de este amor”.

A continuación, se produjo el ya clásico mano a mano e Ingrid relató su experiencia como fisicoculturista y su incursión en el mundo gastronómico, más precisamente a la heladería que tiene su novio. Sin embargo, la charla fue interrumpida por el cartel que copó la pantalla: “Ya volvemos”.

Fue el propio Dente quien se encargó de explicar los motivos de la abrupta salida del aire. "Hubo una medida de fuerza sorpresiva del sindicato de televisión, por eso salimos del aire. Deseo que pronto se pueda resolver el reclamo salarial y toda la situación", escribió el conductor.

Otro de los programas afectados por la protesta fue Baby Etchocopar. Basta Baby, que arranca a las 23 en A24, también comenzó y trascurrió con normalidad hasta que salió del aire. Pero la figura del canal de cable del Grupo América no dio explicaciones sobre lo sucedido.

Karina Mazzocco dio el portazo en América TV

Karina Mazzocco es una conductora de televisión, modelo y actriz de 53 años, conocida actualmente por su rol en la conducción de A la Tarde, el programa que conduce en América TV desde el año 2021. A pesar del gran éxito del programa y de lo mucho que creció en su camino profesional, Mazzocco sorprendió a todos los televidentes al anunciar su abrupto retiro del ciclo. La noticia impactó a todos sus seguidores, especialmente por el alto número de rating que le genera al canal.

La presentadora dio la noticia mientras estaban al aire, y tras una breve interrupción, anunció, mientras abrazaba a su compañero Luis Ventura: "Quiero decirles que mañana entro a unos días de vacaciones y queda todo a cargo del capitán, Ventura". Por su parte, el periodista le respondió, entre risas: "¡Cómo te endulza el oído!".

"Chicos, pórtense bien, y si se portan mal, me van contando. Un beso grande para todos, nos vemos a la vuelta. Quédense acá en América, chau", se despidió. Más tarde, compartió frases motivacionales en su cuenta de Instagram. "Haz más de eso que te hace feliz", publicó. Debajo, escribió unas palabras: "Tal como rinde hoy el dinero en Argentina, así tal cual me está pasando con la pausa del finde. El fin de semana me está alcanzando cada vez para menos cosas, igualito al Peso Argentino. ¿No haría falta un día más? Uno, te pido".

Y concluyó: "Mientras esperamos que algún día la semana laboral sea de cuatro días por tres de pausa, habrá que encontrar la manera de hacerse ratitos de recreo en la semana para hacer más de esas cosas que tanto nos gustan y nos regalan ratos de ocio y felicidad". Por lo pronto, no se sabe cuál es la fecha de su regreso al ciclo.