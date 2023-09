Sophie Turner denunció a Joe Jonas por "retención ilícita" de sus dos hijas

La actriz de Game of Thrones llevará a Joe Jonas a la Justicia por retener a sus dos hijas menores de edad.

Sophie Turner es una reconocida actriz y modelo británica que recientemente anunció su separación de Joe Jonas, el vocalista del grupo musical Jonas Brothers. Después de cuatro años de matrimonio y dos hijas en común, la pareja terminó su vínculo de manera definitiva. En medio de su mediático divorcio, se dio a conocer que Sophie presentó una demanda contra el cantante por haber intentado retener a las dos menores de edad. La noticia se volvió viral en las redes sociales y escandalizó a todos los fanáticos de la expareja.

Según informó Page Six, la actriz inició acciones legales contra Jonas por retención ilícita de sus dos hijas y exige que se las devuelva a Inglaterra. "La ex alumna de Game of Thrones presentó la demanda en un tribunal de Manhattan el jueves solicitando 'asegurar el retorno inmediato de los niños trasladados o retenidos injustamente', dicen los documentos obtenidos por Page Six", indicó el medio estadounidense.

En la demanda, Turner afirmó que la "retención ilícita" comenzó el pasado 20 de septiembre de 2023. Además, aseguró que ambos habían acordado en la Navidad de 2022 que Inglaterra iba a ser su hogar "para siempre", ya que su hija mayor, Willa, tenía planeado comenzar la escuela en dicho país, al que se habían mudado juntos el 10 de abril.

Como la actriz estaba ocupada con los rodajes de la nueva serie Joan, las niñas se habían quedado con su padre de manera temporal. Sin embargo, el músico habría roto este acuerdo. Por otro lado, Sophie dijo que ni siquiera estaba al tanto de su divorcio y que se enteró por los medios de comunicación que Joe había lo había solicitado el 1 de septiembre.

Dos semanas después de que Joe presentara la demanda de divorcio, se juntaron a hablar sobre su separación y reiteraron su plan de traer a las niñas de regreso a Inglaterra. No obstante, la artista aseguró que "el padre está en posesión de los pasaportes de las niñas" y "se niega a devolver los pasaportes a la madre y a enviar a los niños a casa en Inglaterra".

En documento también señala que el abogado de Jonas confirmó el 19 de septiembre que no devolvería los pasaportes ni daría su consentimiento para que las hijas regresaran a Inglaterra. Por esta razón, Sophie planea presentar otra demanda en Reino Unido, en donde su caso sería contemplado como una violación de sus derechos de custodia.

Por qué se divorcian Joe Jonas y Sophie Turner

Según le indicó una fuente cercana a los artistas al medio TMZ, se separaron porque tenían "estilos de vida muy diferentes" y que a Joe "le gusta más quedarse en casa", mientras que a Sophie "le gusta salir de fiesta". Por lo pronto, ninguno de los dos dio detalles sobre esta decisión y se limitaron a publicar un comunicado en conjunto en sus respectivas cuentas de Instagram.

"Después de cuatro maravillosos años de matrimonio hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de forma amistosa. Hay muchas especulaciones sobre los motivos, pero en realidad es una decisión conjunta y esperamos sinceramente que todo el mundo pueda respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestros hijos", escribieron.