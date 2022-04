Game of Thrones: qué es de la vida de lo actores de la serie de HBO y cómo lucen hoy

En un nuevo aniversario del estreno de Game Of Thrones, un repaso por la actualidad de los actores que formaron parte de la exitosa serie de HBO. Qué fue de sus vidas, cómo lucen hoy y qué pasó con cada uno luego de la temporada final.

Game Of Thrones es considerada una de las mejores series de la historia. La famosa producción de HBO, que estuvo basada en los libros del escritor George R. R. Martin, logró dejar una huella en la historia y obtener varios premios sumamente importantes. De hecho, es la producción que más galardones recibió en la historia de los Emmy. Mientras millones de fans de todo el mundo aguardan por la llegada de la precuela House of Dragons, muchos se preguntan qué fue de la vida de cada uno de los actores y actrices principales que formaron parte del reparto a lo largo de las 8 temporadas.

La serie, que fue dirigida y adaptada por David Benioff y Dan Weiss, contó con un total de 73 capítulos sumamente vibrantes. A lo largo de cada una de ellas, los personajes de la ficción tuvieron un crecimiento sumamente interesante y atrapante para el público, que no dejó de sorprenderse por los inesperados giros que tuvo la historia.

Conflictos, guerras, romances, infidelidades, dramas, muertes, traiciones, "buenos" que se convirtieron en "malos" y viceversa, dragones, castillos y magia, son algunos de los efectivos componentes que causaron la aprobación de millones de televidentes.

Los protagonistas principales de Game Of Thrones, exitosa serie de HBO.

Y por supuesto que mucho tuvieron que ver los miembros del elenco que protagonizaron la serie y que interpretaron los papeles de "Daenerys Targaryen", "Jon Snow", "Cersei Lannister", "Tyrion Lannister", "Jaime Lannister", "Joffrey Lannister", "Nedd Stark", "Arya Stark", "Sansa Stark", "Bran Stark" y "Catelyn Tully Stark", entre otros y otras. Pero, ¿qué fue de la vida de algunos de ellos?

Qué es de la vida de los actores de Game Of Thrones

Kit Harrington

El actor que interpretó el papel de "Jon Snow", uno de los personajes que más creció a lo largo de toda la serie y que más se ganó el cariño del público, formó parte de algunos trabajos luego de su participación en Game Of Thrones: hizo la voz de "Cómo entrenar a tu dragón 3" y también interpretó a "Dane Whitman" en "Eternals", de Marvel. Curiosamente, se casó con Rose Leslie, que justamente hizo el papel de "Ygritte" en GOT. Ambos se conocieron durante los rodajes de la ficción y dieron el "sí" en 2018: tuvieron un hijo en febrero de 2021.

Kit Harrington interpretó a "Jon Snow" en la serie Game of Thrones.

Emilia Clarke

La actriz que interpretó a "Daenerys Targaryen", más conocida como "La Madre de Dragones", siguió su carrera en el cine luego del éxito en Game Of Thrones. Formó parte de películas como "Yo antes de ti", "Voces ocultas", "Han Solo", "Last Christmas" y "Bajo Sospecha". En algunas oportunidades, la querida "Khaleesi" habló acerca de su salud y confesó que durante los rodajes de GOT sufrió dos aneurismas. Además, precisó que padeció de ataques de ansiedad.

Sophie Turner

La actriz que interpretó a "Sansa Stark", uno de los personajes que más creció a lo largo de la serie, trabajó en películas como "Dark Phoenix", "Heavy" y "Every Last Secret", que no tuvieron una gran repercusión entre las críticas. En lo que respecta a su vida privada, se casó con Joe Jonas, uno de los ex integrantes de la banda musical "The Jonas Brothers", con quien tuvo un hijo.

Maisie Williams

Otra de las actrices que protagonizó uno de los papeles claves de Game Of Thrones fue Maisie Williams, que interpretó a "Arya Stark". Tras el éxito de la serie formó parte de películas como "The Owners" y "Los nuevos mutantes". Esta última tiene que ver con el mundo de Marvel, por lo que su popularidad incrementó a partir de dicho trabajo.

Lena Headey

La gran villana de Game Of Thrones "Cersei Lannister" fue interpretado por Lena Headey, quien realizó un gran trabajo y fue muy ponderada. Tras el final de la ficción, se involucró en proyectos de producción y actualmente forma parte de la serie "Infinity Train".

Nikolaj Coster-Waldau

El actor protagonizó uno de los papeles más controvertidos de Game Of Thrones. Causó amor y odio entre los televidentes, y logró alcanzar un gran reconocimiento tras su participación en la serie. Formó parte de películas como "Domino", "Turista Suicida", "A Taste of Hunger" y "Contra el Hielo". Además de la actuación, se desempeña como embajador de Buena Voluntad del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y visibiliza las luchas de igualdad de género y del cambio climático.

Peter Dinklage

El actor que interpretó a "Tyrion Lannister", personaje que con el correr de las temporadas se hizo querer para el público, tuvo varias ofertas luego de su genial actuación: protagonizó varias películas que tuvieron bastante revuelo como "Descuida, yo te cuido", que fue estrenada en Netflix y Prime Video, y también en "Los Croods 2: una nueva era" y "Cyrano". En lo que respecta a su vida privada, desde 2005 está casado con Erica Schmidt, con quien tiene dos hijos.

Peter Dinklage, actor que interpretó a "Tyrion Lannister" en Game of Thrones.

Isaac Hempstead Wright

El joven que interpretó a "Bran Stark" a lo largo de Game Of Thrones, historia en la que se convirtió en el "Rey de los 4 Reinos", tuvo poca participación en el mundo de la actuación. Recién en 2021 tuvo su primer trabajo en la película "Voyagers".