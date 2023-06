¿Cuántos exnovios tiene Taylor Swift? Quiénes son

Taylor Swift ha encontrado inspiración en sus relaciones amorosas para crear su música y ha cautivado a sus seguidores con sus letras emotivas y personales. A través de los altibajos de su vida amorosa, demostró su habilidad para transformar sus experiencias en canciones que resuenan con su público.

La reconocida cantante Taylor Swift se ha caracterizado por escribir exitosos sencillos basados en sus experiencias amorosas. A medida que llegamos a abril de 2023, momento en el que finalizó su relación con Joe Alwyn, es interesante hacer un repaso de todas las parejas que ha tenido a lo largo de su carrera.

Joe Jonas (julio de 2008 a octubre de 2008)

Joe Jonas fue uno de los primeros novios conocidos de Taylor Swift. Aunque su relación duró apenas unos meses, su ruptura fue calificada como dramática. Se dice que su vínculo terminó con una conversación telefónica grosera, según confirmó la propia Taylor en 2008.

Lucas Till (marzo de 2009 a abril de 2009)

Lucas Till participó en el video musical de la canción "You Belong With Me" de Taylor Swift, lo que llevó a que comenzaran a salir durante un corto período de tiempo. El propio Lucas confirmó esta relación en una entrevista con MTV, mencionando que se llevaban bien pero que no había química romántica.

Taylor Lautner (otoño de 2009)

Taylor Swift y Taylor Lautner comenzaron a salir después de conocerse en el set de la película Valentine's Day. Sin embargo, su romance no duró mucho tiempo. Se presume que la canción "Back to December" fue inspirada en su relación.

John Mayer (diciembre de 2009 a febrero de 2010)

La relación de Taylor Swift con John Mayer duró algunos meses y terminó de manera problemática debido a la reacción negativa de él cuando Taylor escribió la canción "Dear John", dedicada a él. Mayer expresó su descontento con la canción en una entrevista con Rolling Stone.

Jake Gyllenhaal (octubre de 2010 a enero de 2011)

Taylor y Jake se conocieron a mediados de 2010 y formalizaron su relación en octubre de ese año. Sin embargo, su romance duró solo tres meses y se separaron. Después de su ruptura, Taylor lanzó su álbum "Red" en 2012, que incluía canciones como "All Too Well" y "We Are Never Ever Getting Back Together", que se cree que están inspiradas en su relación con Jake.

Conor Kennedy (julio de 2012 a octubre de 2012)

La relación entre Taylor Swift y Conor Kennedy fue confirmada por la revista Us Weekly después de que se publicaran fotos de ambos juntos en Hyannis Port, Massachusetts. A diferencia de relaciones anteriores, su separación fue amistosa.

Harry Styles (noviembre de 2012 a enero de 2013)

Taylor Swift y Harry Styles.

La relación entre Taylor Swift y Harry Styles fue breve pero intensa. Aunque solo duraron unos meses juntos, su romance fue objeto de atención mediática. Se rumoreaba sobre su ruptura cuando Taylor fue vista luciendo un collar que Harry le había regalado, y la canción "Out of the Woods" se especula que está inspirada en su relación.

Calvin Harris (febrero de 2015 a mayo de 2016)

Taylor Swift y Calvin Harris se conocieron en los Elle Style Awards en febrero de 2015 y confirmaron su relación poco después. Su romance se hizo público cuando fueron vistos juntos en varios eventos y premiaciones. Sin embargo, su relación llegó a su fin en mayo de 2016.

Taylor Swift y Calvin Harris.

Tom Hiddleston (mayo de 2016 a septiembre de 2016)

La relación entre Taylor Swift y Tom Hiddleston fue sorprendente para muchos. Comenzaron a salir después de la Met Gala, donde fueron fotografiados besándose. Su romance fue muy comentado en los medios, pero terminó después de unos meses.

Joe Alwyn (mayo de 2017 a abril de 2023)

La relación de Taylor Swift con Joe Alwyn fue una de las más duraderas y privadas. Se conocieron en el Met Gala y mantuvieron su romance en secreto durante varios años. Su separación fue amistosa y no se han revelado detalles adicionales sobre su ruptura.