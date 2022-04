Sofía Pachano rompió el silencio tras su salida de Cocineros Argentinos: "Fue muy doloroso"

Luego de su escandalosa salida del programa, Sofía Pachano develó detalles sobre esta desvinculación.

Sofía Pachano reapareció tras su escandalosa salida de Cocineros Argentinos y contó su versión de los hechos. Luego de algunos meses en la conducción del famoso programa gastronómico, la actriz dejó de asistir al programa de forma abrupta. En este marco, se conoció que Pachano había "renunciado a Cocineros Argentinos en medio de un escándalo" y ella no negó esta situación en su descargo.

"Laura Azcurra tuvo que salir de urgencia a cubrirla, pero lo cierto es que Sofía Pachano se fue de un día para el otro. Hay mucho enojo en la Televisión Pública porque es uno de los pocos programas que andan muy bien en el canal", habían informado en Socios del Espectáculo a penas surgió el escándalo. En ese momento, Pachano mantuvo un perfil bajo y no dijo nada al respecto, pero a horas de su debut en un nuevo programa salió a aclarar la situación.

"Claramente ya no soy parte de Cocineros Argentinos. No dije nada antes porque estábamos en algunas negociaciones. Cosas internas que a ustedes no les van a importar", comenzó su descargo Sofía Pachano a través de sus historias de Instagram. Cabe resaltar que Pachano comenzó a trabajar en el programa culinario luego de haber brillado en MasterChef Celebrity. Sin embargo, este domingo 17 de abril la hija de Aníbal volverá a Telefe como participante de MasterChef Celebrity: La Revancha, tan solo unas semanas después de su salida de la Televisión Pública.

"Para mí fue muy doloroso no estar más en el programa. Las cosas a veces llegan a su fin y ese fue el caso. Cuando se cierra una puerta se abre otra. En general, pasa eso en la vida", añadió Sofía Pachano y concluyó que "le hubiera encantado hacer una despedida en el programa en vivo" pero que "en su momento lo habló y no se pudo".

El nuevo Cocineros Argentinos sin Sofía Pachano

Luego de que Sofía Pachano quedara desvinculada de Cocineros Argentinos, la producción del famosos programa organizó una nueva temporada sin la presencia de la actriz y con el debut de importantes figuras de la gastronomía nacional.

Las nuevas conductoras de Cocineros Argentinos, que se sumarán junto a Juan Bracelli, Juan Ferrara y Diego Sívori, serán las famosas cocineras Narda Lepes, Ximena Sáenz y Karina Gao. Las tres cocineras ya pasaron por varios programas para mostrar su talento culinario, sin embargo, esta será la primera vez que trabajen en conjunto y fusionen su talento para la gastronomía. Aunque, vale destacar, Sáenz fue una de las cocineras más queridas del programa.