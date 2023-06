Sin colchón, solo y con frío: el calvario de L-Gante en la cárcel

Revelaron detalles sobre el día a día de Elián Valenzuela en medio de su detención, en la DDI de Quilmes.

L-Gante está pasando unos días muy duros en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, en donde continúa detenido, acusado de privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegítima de arma de fuego. El creador de la cumbia 420 está a punto de ser trasladado al penal N°3 de Melchor Romero, en la ciudad de La Plata, donde además están presos los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa.

La situación legal de Elián Valenzuela se complica cada vez más. En este contexto, se dieron a conocer detalles sobre el mal momento que está atravesando. Según trascendió, el cantante está completamente solo en una celda, sin colchón y pasando mucho frío. Recientemente, mostraron en A la Tarde (América TV) imágenes de la celda en la que está el músico y contaron detalles de su día a día.

“En esta celda que ustedes están viendo, está teniendo situaciones que generan preocupación. Cuando él llegó a la DDI de Quilmes, los primeros días compuso música, compuso sus propias canciones. A partir de la semana, se empezó a preocupar y su salud empezó a decaer. El cambio de abogados, una situación que le generó tensión, y la visita de la familia lo afectaron”, relató el periodista Matías Vázquez.

Y agregó que hay 16 celdas en total y que L-Gante está solo en la celda número cuatro. “Cuenta con una cama, no puedo confirmar si es de cemento o metálica, pero no tiene colchón. Si deseas tener un colchón, tu familia deberá traértelo; si deseas comer, también deberán traerte la comida”, explicó.

Por otro lado, el periodista destacó que recientemente fueron a visitarlo su expareja Tamara Báez, su hija Jamaica y su madre Claudia Valenzuela y que el cantante se conmovió profundamente. "Se quebró como nunca se lo vio. Está cayendo en la realidad de que ahora puede tener un traslado a Melchor Romero”, detalló.

“En el escenario ideal van a esperar una excarcelación, pero dudo que esa opción sea viable. Hoy, el escenario más optimista es un Elián Valenzuela volviendo a su casa con una tobillera electrónica y cumpliendo con una detención domiciliaria”, concluyó el periodista.

La palabra del padre de L-Gante sobre su detención: "No es hijo mío"

El padre de Elián Valenzuela habló sobre el momento que está viviendo su hijo y se mostró muy decepcionado. En su descargo, el hombre aseguró que no mantiene contacto con él desde que lo detuvieron. “No le pregunté porque no quiero hablar con él. Prefiero ahorrarme el tiempo para hablar con él cuando salga. Con una hora me sobra”, comenzó, en diálogo con A la Tarde.

Cuando los panelistas del programa le preguntaron si hay algo que le gustaría decirle, el hombre respondió: “Que nos vamos a tener que hacer un ADN, porque a lo mejor si sigue así, no es hijo mío. Yo no era tan pelotudo, en esto no me metía”. Por último, agregó que “hay que ser más vivo en la vida" y que "los quilombos no hay que buscarlos, hay que evadirlos". "Yo sé su afán de chico porque yo también lo tenía, pero no me metía en estos quilombos. Si se enoja conmigo, que se enoje, pero que lo entienda”, concluyó.