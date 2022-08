Silvina Luna escrachó a Flor de la V y la hizo confesar un robo

La modelo Silvina Luna contó una polémica intimidad de su pasado laboral junto a Florencia de la V y la conductora de Intrusos salió a aclarar lo sucedido.

Silvina Luna relató un polémico robo que sufrió en el pasado y responsabilizó de ello a Florencia de la V, con quien compartió elenco en el teatro de revista. "La guacha me hizo cada una", denunció la modelo, obligando a que la conductora de Intrusos (América TV) se pronunciara al respecto.

"No siempre nos llevamos bien con Flor...la guacha me hizo cada una en el teatro. Después, hicimos gira y nos hicimos re amigas. Un día, por ejemplo, yo tenía un cuadro donde salía con unos caderines de cuero y abajo estaba casi en pelotas, con una malla toda transparente", arremetió Silvina en LAM (América TV) ante la mirada de sorpresa de Ángel de Brito y sus "angelitas".

Ahondando en la maldad que le hizo la conductora de Intrusos, sumó: "Y me escondió el caderín de guacha. Me lo pateó de una función a la otra y yo llorando porque iba a tener que salir en pelotas. Me acuerdo que me subían arriba de un esfera. Y me enteré después de un montón de tiempo que había sido ella. Yo pensé que... le había echado la culpa a otra persona".

Sin quedarse callada tras la acusación de Luna, Flor de la V usó su cuenta de Twitter para esclarecer el episodio del robo. "No fue ropa, fue un caderín de cuero y cadenas", indicó, admitiendo de esa forma que sí le robó a la modelo.

Silvina Luna fulminó a El Polaco al hablar de su romance: "Me la hizo parir"

"¿El Polaco es lo peor de tu lista?", le consultó Ángel de Brito a Luna, quien acudió a LAM como invitada. "No, ninguno es el peor. Pero hay varios tachados. Fue un delirio. Fue un año, entre Carlos Paz y el Bailando", respondió la personalidad de televisión.

La afilada panelista Yanina Latorre le consultó a Silvina Luna si en ese momento era consciente de que "El Polaco" tenía una personalidad totalmente diferente a la que se mostró en el reality MasterChef Celebrity (Telefe), basada en la tranquilidad. "Igual algo de todo eso había en mí, por algo... Pero me la hizo parir, toqué fondo mal cuando terminé con él. Quedé mal", contestó la modelo. Y cerró: "Porque fue una relación muy intensa. Tóxica. Me costó un tiempito salir de ahí".