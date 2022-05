Silvina Luna dejó mal parado a El Hotel de los Famosos: "Eso me alarmó"

La modelo se expresó sobre el tiempo que estuvo en el reality show de El Trece y fue crítica con varios de sus compañeros. Silvina Luna no tuvo tapujos para revelar malas acciones de sus colegas.

Silvina Luna se expresó sobre las actitudes de sus compañeros de El Hotel de Los Famosos y fue letal con ellos. La exparticipante de Gran Hermano habló de la ambición por ganar de varios de sus colegas y la falta de códigos en su manera de proceder.

Luna se expresaba en Socios del Espectáculo sobre la aceptación de su cuerpo y la mirada del exterior en ese sentido, cuando fue consultada por Pallares: "¿Escuchaste a alguno que hiciera algún chiste ahí?". "Hay mucho bullying. No voy a nombrar, lo van a ir viendo. Hay cosas que descubrí estando afuera, ver gente que pensé que era de una manera y después era de otra", respondió la modelo.

"En la última escena de Martín (Salwe) con Majo (Martino) y todo lo que pasó pude ver ciertos hilos, cierto juego. Vos podés tener una estrategia de juego, pero ¿a qué estás dispuesto? ¿A voltear gente para ganarte la plata?", continuó Luna y así lapidó de manera indirecta al locutor con el que tuvo un incipiente romance en el reality show de El Trece. Y soltó: "Él sabe muy bien lo que quiere, es el jugador número uno. Pero no está mal, hasta que sos malintencionado y jugás con las emociones de los demás".

Silvina reveló que escuchó decir a Martín que nunca iba a nominar a Majo porque eran muy amigos y lo deschavó por no cumplir con su palabra: "La votó a ella cuando no lo necesitaba porque ya estaban los votos cantados. Eso me alarmó. Una noche compartimos en la suite y cuando salió de ahí dijo 'pongo a disposición mi voto hacia Silvina'. Medio fuerte".

Las palabras de Silvina Luna sobre sus problemas de salud

Luna se sometió a intervenciones médicas con el cirujano condenado por mala praxis, Aníbal Lotocki, y le quedaron secuelas de por vida por las afecciones de esos tratamientos en su organismo. "Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. En honor a mis viejos, decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible en esta vida tan corta que tenemos", comentó hace semanas en Flor de Equipo.

"Y también el hecho de todo lo que me pasó como mujer como la aceptación de un cambio físico. Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así", concluyó la celebridad.