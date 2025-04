Sergio Lapegüe habló sobre su estado de salud en sus redes.

Sergio Lapegüe fue noticia en los últimos días debido a una complicación que lo obligó a internarse en una institución médica. El conductor de TV habló sobre cómo es su actual estado de salud y las medidas que debe tomar para reponerse.

El periodista fue hospitalizado por una neumonía bilateral y, tras ser dato de alta, compartió una profunda reflexión que tuvo como consecuencia de su internación. "Amigos, gracias a todos por los mensajes hermosos, todos con buena energía. Eso llega al corazón con un flechazo hermoso", comenzó su descargo en una de sus historias de Instagram.

"Les quiero contar que ya estoy de alta haciendo reposo en casa hasta recuperar mis pulmones de esta neumonía bilateral potenciada por mi asma", continuó el conductor de América TV. Y cerró: "Cuídense. No se crean todopoderosos como yo creí que era... y ante el menor síntoma consulten con nuestros médicos, ellos son los que saben. Gracias a todo el sanatorio Juncal por cuidarme con tanto amor".

La despedida de TN de Leo Paradizo por su pase al ciclo de Sergio Lapegüe en América TV

"Sepan que no me resulta sencillo, no me resulta fácil grabar este video pero me sentí en la necesidad de contarles que me voy de TN, que ya no voy a continuar en las mañanas de Tempraneros. Es una decisión muy personas por una propuesta que me ha surgido de Grupo América, donde voy a estar a partir de las 10 de la mañana con Lape, me reencuentro con un viejo amigo, no tan viejo. También apuesto al crecimiento en A24", comentó Leo Paradizo en un video de redes sociales. Y luego sumó: "Creí que era el momento de cambiar, sentí la necesidad de cambiar, de cumplir con un ciclo y de apostar por un nuevo proyecto que me ha entusiasmado. Siento una ambigüedad total, mucha expectativa por lo que viene pero, por otro lado, mucha tristeza por dejar TN".

Lapegüe y su esposa.

Paradizo contó que está seguro del cambio que hace en su carrera: "No significa que crea que sea una mala decisión. Considero que es una decisión acertada, atinada, correcta de mi parte. Respetarla y entenderla. Me llegó una propuesta que sentí que debía aceptar. Estoy contento pero me genera mucha congoja irme. Irme de mi casa, TN es mi casa. TN me ha permitido desarrollarme, crecer, generar amistades".

Las fuertes palabras de despedida de Roxy a Sergio Lapegüe de TN

"Es un momento muy especial para todo el equipo, para todos nosotros. Es un momento especial porque es el último día de Lape acá, al aire. Nada más y nada menos que con 34 años en un mismo canal. Por mi parte, agradecerte y decirte que han sido 10 años... Es difícil a través de las noticias atravesar la pantalla. No estamos haciendo un magazine u otros tipos de programas. La verdad que siento que hemos logrado como pareja atravesar la pantalla y meternos en la casa de la gente. Y eso está buenísimo", comenzó la periodista.