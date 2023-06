Se vio en El Trece: un famoso conductor echó a su productor en vivo

Un famoso conductor echó a su productor y todo se vio al aire de El Trece. Quién es la persona que dejó sin trabajo a uno de sus asistentes.

Un famoso conductor echó a su productor en vivo y las imágenes se vieron al aire de El Trece. "Me gustaría que des un paso al costado", expresó el protagonista, exponiendo a la persona que se encontraba detrás de cámara. Ante la mirada de todos los presentes, se pudo ver un hecho repudiado por diferentes personalidades de la pantalla chica.

En el noticiero Mediodía Noticias de El Trece, decidieron mostrar las imágenes de lo sucedido en el programa peruano Sábados con Andrés. En este envío, el conductor llevaba adelante la sección Miss Perú, realizándole preguntas a las mujeres que se postulaban a ostentar dicho título. En ese momento, Andrés Hurtado le preguntó a una de las concursantes: "¿Cuál es tu mayor medio?".

Sin entender la pregunta, la participante se quedó callada y el conductor explotó contra su "director". “O la pregunta está mal, a ver producción. Puede ser miedo, ¿sí? Pero usted venga, señor, director. Es que yo, frente al país, yo no voy a quedar mal como conductor, el mundo debe estar presenciando”, exclamó Andrés Hurtado. Inmediatamente, el episodio continuó con la aparición del productor en vivo.

Cómo fue el cruce de Andrés Hurtado con su productor y qué pasó tras el despido en vivo

En ese momento, el productor de Sábados con Andrés se hizo presente y Hurtado le recriminó lo sucedido. "Yo, como productor, me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta. Porque no se trata de hacer un programa así por eso. Yo soy quien dio hoy la cara, las concursantes están al frente. Te pido por favor, me gustaría que des un paso al costado como productor del programa de ‘Sábados con Andrés’. Deja tu puesto a uno de los chicos, ¿sí? Gracias”, lanzó el conductor, echando al empleado frente a las cámaras.

La actitud, repudiada por los integrantes de El Trece que se encargaron de viralizar las imágenes, generó otras condenables palabras por parte de Andrés Hurtado. "Disculpen, acá las las cabezas se cortan inmediatamente. Yo no puedo permitir”, agregó el líder de Sábados con Andrés.

“Este señor se llama Andrés Hurtado, es el conductor de este programa llamado ‘Sábados con Andrés’. En realidad, a este hombre ya lo había despedido el año pasado, pero como provocó un pico de rating, ahora lo volvió a despedir”, aseguró Javier Fabracci, integrante de Mediodía Noticias. Según trascendió, el productor fue reintegrado a su trabajo.