Se tiraron un eructo al aire y la producción de El Trece estalló: el video

Una insólita situación se dio en pleno vivo y descolocó a todos. El grito de fondo de la producción de El Trece.

En El Trece se dio una inesperada situación protagonizada por el participante de un programa. Mientras realizaba la imitación de un mítico personaje de la televisión argentina, lanzó sin tapujos un eructo que desconcertó al conductor y generó la advertencia de la producción, que se escuchó de fondo.

En el programa de Alex Caniggia llamado Los Desconocidos de Siempre por El Trece, Ariel, el participante oriundo de Liniers, comenzó a hacer imitaciones de distintos personajes. Entre ellos estuvo Adrián Suar, gerente de programación del canal, y la que más estalló fue la de Mamá Cora.

El histórico papel interpretado por Antonio Gasalla en la película Esperando la carroza llegó a oídos de Alex Caniggia y todos los presentes. Mimetizado al 100% con el personaje, se tiró un eructo emulando a una situación ocurrida en el film. "¡Nooo!", se escuchó de fondo con cierta preocupación, aunque también había risas.

"¡Es buenísimo!", expresó el conductor que fue campeón de la primera edición de El Hotel de los Famosos. Luego cerró con una imitación de Homero Simpsons para dar continuidad al programa. Cabe recordar que este ciclo fue levantado por El Trece por unos días dado el bajo rating, para poner el nuevo programa de Lali González llamado ¿De qué signo sos?.

Ángel de Brito fulminó a Alex Caniggia y le dijo lo que todos pensaban: "Eso es fracasar"

Alex Caniggia y Ángel de Brito protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales y se desató una pelea que parecería no tener fin. Si bien esta pelea fue definitoria, las tensiones en su vínculo comenzaron tras el debut de Caniggia en El Trece.

Todo comenzó cuando el conductor de LAM (América TV) contó que El Trece estaba considerando levantar el nuevo programa de Alex, Los Desconocidos de Siempre, ya que no había funcionado. "Todavía no. Le dan otra oportunidad. Lo cambian de horario porque no funcionó", había revelado el periodista.

El hijo de Mariana Nannis se tomó muy mal estas declaraciones de De Brito y no tardó en destrozarlo en Twitter. "Leo al fracasado que echaron de El Trece y me sigo riendo. Hago mi vida como un gentleman y no soy como vos. Yo de nadie dependo", comenzó el influencer.

"El chimento ya caducó, no existe. Esos programas se van muriendo, pero vos insistís que te mate. Amás que la cola te quede ardiendo @AngeldebritoOk", cerró Caniggia. Rápidamente, su tweet se volvió viral y el conductor de LAM le respondió: "Un mes duraste, como buen lastre. Te rajaron al mes de debutar, eso es FRACASAR".