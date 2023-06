Se reveló una desconocida historia de Tinelli y Badía en sus inicios: "Mucha fiesta"

Juan Alberto Badía fue el "padrino" de Marcelo Tinelli en sus inicios en los medios y se conoció una historia de ese momento que sorprendió a más de uno.

Marcelo Tinelli es uno de los conductores más exitosos en el mundo de la televisión a pesar de que actualmente no está pasando por su mejor momento. En este contexto, se dio a conocer una historia que pocos sabían sobre sus inicios en los medios cuando trabajaba en Radio Rivadavia con Juan Alberto Badía, su jefe y posteriormente amigo.

En la antesala del regreso de Bailando por un sueño a la televisión para emitirse por América TV, una persona del círculo íntimo de Marcelo Tinelli reveló una historia desconocida sobre sus inicios. Se trata de Alejandra Garayalde, quien fue su primera pareja cuando el conductor tenía 22 años y viajaba muy seguido a Bolívar, su ciudad natal.

"Nos íbamos de vacaciones con la familia, una persona hermosísima. Un tipo de lo más humilde, me quería muchísimo y yo también a él", expresó Alejandra en diálogo con el portal Presente Noticias sobre la relación que forjó con Juan Alberto Badía, el "padrino" de Tinelli en sus inicios. Además, recordó cómo era la vida de ambos en ese momento con detalles desconocidos sobre el "Cabezón".

"Salíamos, muchos amigos, mucha fiesta, él empezaba a tener más fama porque con Badía en la radio empezó a tener su club de fans", reveló. En medio del furor que vivía Tinelli, Alejandra contó que empezó a desgastarse la relación y después de cuatro años, le pusieron punto final. "Era muy celoso conmigo, él ya estaba escalando, a mi no me gustaba mucho el ambiente y donde no me siento bien, me voy. Corté y me volví para Bolívar", sentenció.

Beto Casella le cerró la puerta en la cara a Marcelo Tinelli: "Okupa"

Beto Casella volvió a explotar contra Marcelo Tinelli luego de enterarse que el Bailando 2023 podría grabarse en uno de los estudios de El Nueve. El ataque de furia del conductor de Bendita TV ante el anuncio de un cronista sobre el posible arribo de Tinelli a dicha señal.

Interceptado por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece), Casella se refirió a los dichos de "El Chato" Prada a Teleshow, en los que deslizó la posibilidad de grabar el programa de Marcelo Tinelli en uno de los estudios de El Nueve, y se mostró firme cuando el periodista le preguntó si dejaría que "El Cabezón" pase por Bendita a saludar: “Que ni pise, ni él ni nadie que esté ahí curioseando, son personas no gratas, son okupas”.

“Esto es igual a como que vos vivís en un edificio tranquilo y te caen cuatro bandas de rock, cinco okupas. El programa de Marcelo es quilombero, no sé cómo vamos a convivir”, agregó Beto Casella, visiblemente enojado con la posibilidad de compartir establecimiento con la actual figura de América TV tras la finalización del contrato de Laflia con El Trece, tras dos temporadas del programa Canta Conmigo Ahora, también conducidos por Tinelli.

"No queremos mezclarnos, son otro programa, otro canal. La gerencia del canal expone un argumento financiero que está bien. Este es un predio enorme en el que se filman películas y en el que se han grabado otros programas”, cerró Beto, cerrándole la puerta en la cara al conductor que apuesta a volver a convocar masas de audiencia en el 2023, con la vuelta de su reality -que en los últimos años fue un fracaso estrepitoso en números de rating- con un jurado conformado por Moria Casán, Marcelo Polino, "Pampita" y Ángel de Brito, y un grupo de famosos participantes.