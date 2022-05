Se pudrió todo: Fredy Villarreal, a las trompadas con Marcelo Tinelli

El humorista se fue a las manos con quien supo ser su jefe. Marcelo Tinelli y Fredy Villarreal, a las trompadas.

Marcelo Tinelli y Fredy Villarreal se fueron a las trompadas. Fue el propio humorista quien confirmó la noticia en diálogo con No es tan tarde. Las razones por las que este protagonista y quien fue su jefe se fueron a las manos fueron expresadas con total convicción. "Tuvimos un encontronazo", reconoció.

“Jugando al fútbol tuvimos un encontronazo y nos separó Galaretto. Choqué con él, igual él es el más calentón”, confesó Fredy Villarreal. Luego, el humorista que trabajó durante varios años con Marcelo Tinelli contó cómo fueron las horas posteriores a la pelea con "El Cabezón" y cuál fue el desenlace.

Afortunadamente para ambos, Fredy Villarreal y Marcelo Tinelli se fundieron en un abrazo que los reconcilió tras la trifulca dentro de la cancha de fútbol: "Yo llegué a mi habitación de hotel triste porque me pelee con quien me daba laburo. Me había olvidado la tarjeta del cuarto y cuando bajé me lo encontré a Marcelo, nos abrazamos y nos reímos”.

Adrián Suar confirmó cuándo vuelve Tinelli a El Trece

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión es inminente y Ángel de Brito se dispuso a hacerse con la primicia sobre la gran vuelta, y en una entrevista con Adrián Suar y Pablo Codevilla hizo la pregunta que los seguidores de "El Cabezón" vienen haciéndose desde hace meses. ¿Cuándo llega Tinelli a El Trece?

Invitados a un móvil de LAM (América TV), Suar y Codevilla protagonizaron un picante ida y vuelta con de Britto -en el que no faltaron los "palitos" por el arribo del exciclo de El Trece a América TV- que culminó en el nuevo formato que conducirá Marcelo Tinelli. “Lo último y los libero con la pregunta que les hacen siempre: ¿Marcelo cuando vuelve? ¿Quién estrena primero? ¿ATAV, Marcelo?”, preguntó Ángel, sobre el rumbo del conductor que recientemente se separó de la actriz Guillermina Valdés.

“¿Marcelo cuando vuelve?”, preguntó Suar a Codevilla, desligándose de dar la respuesta. “En junio, julio. Ya, ya, ya. Dentro de muy poco”, aseguró su compañero. Apurado, Suar indicó: “Sí, en junio, julio. Yo creo que en julio o agosto está el flaco”. La baraja de meses es una costumbre ya conocida del gerente de programación del canal, acostumbrado a mover las fechas de debut de Tinelli. Codevilla cortó a Suar y lanzó un sugerente: "Yo preferiría junio". Sin quedarse atrás, Suar finalizó: “Si, él preferiría junio. Va a hacer un gran programa Marcelo”.