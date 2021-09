Insólita crítica de Sabrina Rojas a Jimena Barón, ex del Tucu López: "Me molesta"

Sabrina Rojas admitió que le molesta Jimena Barón, la expareja de su actual novio, el Tucu López. Y confirmó que ambas se dejaron de seguir en Instagram.

Sabrina Rojas no solamente ya oficializó su romance con Luis "Tucu" López, sino que además fue sincera con respecto a otras situaciones entre ambos, tanto de la vida actual como del pasado. La modelo mendocina de 41 años visitó los estudios de El Trece para participar de LAM (Los Ángeles de la Mañana) y fue contundente en una charla con el conductor Ángel de Brito y con las habituales panelistas.

Si bien se trató de una charla extensa, el momento más tenso se vivió cuando la consultaron acerca de su vínculo con Jimena Barón, precisamente la expareja de su actual novio. Al principio, "Sabri" también se refirió al vínculo entre "La Cobra" y su exmarido, el actor Luciano Castro, con quien se casó en 2016: “´Jime´ es muy amiga de ´Lu´, yo tuve mucha frecuencia con ella y venía cuando estaba en pareja con Daniel Osvaldo. Los amigos son ellos, me da un poco de pudor hablar de Jimena porque debe ser una fiaca que la estemos nombrando, como también le debe dar a Luciano, aunque él es mi ex dentro de todo... Me cae re bien ella de siempre, de toda la vida”.

La tensa charla en vivo entre Sabrina Rojas y LAM en El Trece por Jimena Barón

Sin embargo, como casi siempre, fue Yanina Latorre la que fue al hueso y originó una conversación bastante incómoda entre casi todos los presentes en el estudio del canal por una canción que en su momento le dedicó Barón al "Tucu" López, locutor de radio y presentador de 40 años:

Yanina Latorre: “¿Por qué se dejaron de seguir en Instagram?”.

Sabrina Rojas: “Ella me dejó de seguir antes, cuando hizo limpieza de gente...”.

YL: “A vos te agarró el ataque de conchuda de que si no te sigue no la seguís”.

SR: “¿Viste cuando perdés ya el vínculo de hablar? Fue muchísimo antes de todo esto”.

YL: “¿Te molestaba el vínculo con Luciano?”.

SR: “¡Me molestaba el lomo que tiene! Me molesta verla en pelotas y que tenga semejante lomo”.

Ángel de Brito: “¿Te sentís más identificada con ´La Tonta´ o con ´La Cobra´?”.

SR: “Fui todo, para mí Jimena nos ha dado himnos a las mujeres... Jimena tiene que escribir mucho más, me parece una gran actriz”.

Sabrina Rojas y el Tucu López, juntos en una de sus últimas salidas.

AdB: “¿No revisaste las canciones de Jimena para ver si alguna tiene que ver con el ´Tucu´?”.

SR: “El ´Tucu´ debe saber si le hizo una, le voy a preguntar”.

AdB: “Sabe, preguntale”.

SR: “¿Le hizo una? Vos tenés data… Ay, ¡la quiero escuchar!”

AdB: “¿Qué pasó con La Academia, no te volvieron a llamar?”.

SR: “No, pero ahora ya no iría, regalada ahí con Jimena y el ´Tucu´… Ya está”.

AdB: “Jimena no te va a enloquecer...”.

SR: “Es como entregarte al show”.

YL: “Y le bailás “La Tonta”.

SR: “No, ´La Cobra´”.

AdB: “´La Cobra, La Tonta´… Le bailás todas ahí en la cara”.