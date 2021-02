Guido Kaczka quedó descolocado por un comentario que hizo Barby Franco en Bienvenidos a Bordo y dio por finalizado el programa. El momento sucedió ya en los últimos minutos, cuando el conductor propuso un juego en el que los participantes tenían que definirse en tres palabras los unos a los otros.

Primero fue el turno de Tamara Bella, que tuvo que definir a Hernán Drago: "Inteligente, lindo y bueno". Luego, el modelo estrella de Bienvenidos a Bordo la definió a ella: "Una mujer completa".

En segundo lugar fueron Magui Bravi y Juani Martinez. "Muy buena onda", fue la respuesta de la bailarina mientras que Martínez respondió: "Enérgica, alegre y simpática".

Por último, fue el turno de Barby Franco, quien tenía que definir en tres palabras a Guido Kaczka. Pero ni siquiera intentó completar el desafio y lanzó un comentario que sorprendió al conductor: "Te veo como a un padre a vos ya".

Barby Franco comenzó su carrera en el mundo televisivo gracias a Guido Kaczka en El último pasajero, en donde era una de las azafatas. La modelo reconoce que esa experiencia le cambió la vida y se muestra siempre muy agradecida.

Después de su comentario, con un gesto de tristeza, Guido comenzó a contar las palabras: "Te...veo...como, y encima son cuatro". Sin dar su respuesta sobre lo que pensaba de Franco, el conductor decidió dar por finalizado el programa repentinamente.

El reproche de Guido Kaczka a Barby Franco

Barby Franco atraviesa un difícil momento en su relación con Fernando Burlando. Sin embargo, modelo recordó con nostalgia el día que conoció al abogado en un programa de Guido Kaczka, El último pasajero. Pero no se esperaba que su anécdota vendría con un reclamo por parte del conductor.

Luego de que Franco contará que en el programa fue su primer encuentro con Burlando, Guido explicó que al ciclo llegaban cursos de estudiantes que participaban por el viaje de egresados para toda la división. “Claro, y Burlando vino a acompañar a su hija”, dijo el conductor.

“Yo no sabía que era Burlando, el abogado. Yo lo vi y me enamoré”, comentó Barby. “Después nos pasamos los teléfonos por intermedio de un amigo", agregó la modelo.

“Pero, pará. ¿Vos estabas en el programa conmigo y te estabas enamorando de Burlando?”, le reprochó Guido. “Ah, no me escuchabas nada. Lo que importa es que estábamos laburando, no que te ibas a enamorar de Burlando”, concluyó