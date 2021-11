Se filtró una grave maldad de Icardi contra Maxi López: “Hizo todo para separarlo”

Los jugadores de fútbol no tendrían una buena relación y Adrián Pallares reveló todos los detalles que rodean al conflicto que salpica a Wanda Nara.

La interna entre Maxi López y Mauro Icardi estaría más caliente que nunca, en medio del conflicto marital del jugador del Paris Saint Germain con Wanda Nara. La pelea de los futbolistas dataría del momento en que la mediática comenzó su relación con el padre de sus hijas menores, quien era amigo de López. Recientemente, se revelaron algunos detalles sobre la actual relación entre los deportistas.

El periodista Adrián Pallares se expresó en Intrusos sobre el vínculo entre los jugadores y lanzó: “La gente cercana a Maxi dice que si hay alguien que hizo todo para separarlo de sus hijos fue Icardi”. Por su parte, Rodrigo Lussich informó algunas suposiciones sobre las actitudes de Wanda Nara: “Los gestos de Wanda hacia Maxi, como diciendo está todo más que bien, y eso es en contra de Mauro”.

“Los celos de Mauro hacia Maxi siempre han sido muy fuertes. Por más que muchos digan que Icardi ha sido un tipo muy presente y que ha ayudado mucho a los chicos, la gente cercana a Maxi dice que si hay alguien que hizo todo para separarlo de sus hijos fue Mauro”, agregó Pallares, contundente.

La fuerte carta de Mauro Icardi a Wanda Nara

Antes de las idas y vueltas que protagonizaron en las últimas semanas, Mauro Icardi le escribió una carta a Wanda Nara, en la que le dejó en claro que tenía el camino libre para tomar la decisión de separarse, lo que habría terminado ocurriendo. “Estoy podrido de que le mandes todo a la prensa. Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todo lo que fue nuestros sueños de ocho años. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo”, comenzó Icardi.

“No me interesa lo material, eso te lo entregué todo a vos. Siendo millonario me visto en H&M y ropa de Amazon para que te des una idea… A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos”, siguió y agregó: “Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, escribirte con tipos, un futbolista. Gracias por las dos hijas que me diste y por darme siempre tu apoyo. Espero que seas feliz y si no es a mi lado que encuentres donde serlo”.