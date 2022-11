Se filtró un repudiable video de La Tora contra los paraguayos: "Volvete"

La Tora quedó en el centro de la polémica por la viralización de un video suyo en el que tiene declaraciones xenófobas.

En las últimas horas se viralizó un repudiable video de La Tora de Gran Hermano por una condenable actitud xenófoba. "Volvete a Paraguay", dice una de las participantes más fuertes de la competencia de Telefe en un video que grabó antes de entrar a la casa.

Lucila Villar está atravesando sus días más polémicos y tensos en la casa de Gran Hermano. Es que La Tora quedó muy enojada con Alfa tras sus dichos contra Coti que motivaron su nominación en la última eliminación y explotó de furia cuando se enteró que no era el participante de 60 años quien debía abandonar el certamen sino Juan Reverdito.

En las últimas horas Lucila volvió a quedar en el centro de la polémica, pero en esta oportunidad por un video suyo que se viralizó con una condenable actitud xenófoba. Se trata de una grabación en TikTok que fue compartida en Twitter por distintos usuarios y que rápidamente generó el repudio de miles de perfiles.

"No, porque a mi me encanta ponerle agua fría al mate, ponerle yuyo", se escucha una voz a la que La Tora le pone su imagen, moviendo los labios, como si fuera ella quien lo dice, mientras imita el acento paraguayo. En "chiste", la participante de Gran Hermano agrega: "Volvete a Paraguay, ¡volvete a Paraguay! Tomá en invierno, ¡dale!".

Julieta Poggio mandó al frente a Marcos por su olor corporal

Recientemente, Julieta se quejó con todas sus compañeras del olor corporal de Marcos. Todo comenzó cuando María Laura, también conocida como "La Cata", comentó que algunos varones de la casa "tienen olor a chivo". "¿Algunos? ¿Te doy nombres? Te descomponen, te tumban", sumó Romina, y se atrevió a dar nombres: Marcos y Agustín.

"Boluda, estaba al lado de él y no podía más. ¿O no Romi que te dije lo de Marcos?", le contestó Julieta. "¿El Primo? Pobre..., le voy a regalar una caja de desodorante", respondió la exdiputada. "Qué feo tener olor a chivo...", concluyó la modelo. Miles de fanáticos del programa comentaron el tema en las redes sociales. "Yo creo que Juli le dijo a las chicas que Marcos tenía olor a chivo para que nadie se le acerque a él", bromeó una usuaria, mientras otro escribió: "Se me pudrió la fantasía, Marcos tiene olor a chivo. No todo podía ser perfecto, hermanas".