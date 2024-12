Mirtha Legrand confesó qué hace con su dinero y sorprendió en la televisión: "Me lo echo encima".

Mirtha Legrand sorprendió al contar uno de los mayores misterios sobre su carrera. La famosa conductora rompió el silencio y contó finalmente en qué gasta su fortuna luego de trabajar por más de 50 años en televisión.

La estrella de El Trece es una de las personas más importantes de la farándula argentina debido a su gran trayectoria en la pantalla chica. Debido a todos los años que lleva trabajando, es de público conocimiento que ella recolectó una gran fortuna con el correr de los años, por eso, en una reciente entrevista, decidió contar en qué se gasta su dinero.

"Tengo algunos departamentos que he comprado, una casa en un country. Teníamos con Daniel (Tinayre) una casa muy linda en José Ignacio, que le regalé a Marcela (hija)", empezó por contar en diálogo con Hola Argentina. Luego de revelar que decidió invertir en propiedades, aseguró que hoy en día tiene otra mirada sobre el dinero en general.

Precisamente, contó: "Después, como diría mi madre, me lo echo todo encima. Y soy generosa con gente que lo necesita. Colaboro mucho con el hospital Materno Infantil de Mar del Plata, y aquí con el Hospital Fernández". Así Legrand dejó en claro que no suele restringirse en cuanto a los gastos y que aprendió que si tiene dinero está para gastarse.

Conmoción en la TV argentina por lo que le pasó a Mirtha Legrand: "A punto de cumplir 98 años"

Mirtha Legrand es noticia en Argentina por un hecho que causó sensaciones encontradas en los amantes de la farándula y el espectáculo. Fue Luis Ventura quien expresó, con palabras claras, lo acontecido hace pocas horas y que tiene como protagonista a la diva de los almuerzos. En cierta parte, este hecho causa conmoción debido a la cantidad de décadas en las que ella todavía sigue vigente.

Fue en su programa Secretos veraderos, en América TV, que Luis Ventura decidió dedicarle unos minutos a lo vivido en los Martín Fierro de la Moda. Allí, Mirtha Legrand fue homenajeada por su trayectoria y se llevó todos los flashes de las cámaras. "Quiero ver el homenaje a Mirtha Legrand", comenzó diciendo el periodista.

"Un homenaje a la señora a punto de cumplir 98 años, no dejó de prestar atención a cada una de las nominaciones, la gente, te digo… no eran miradas de Mirtha, eran radiografías. Los miraba de arriba para abajo, les miraba los zapatos si los tenía lustrados o no", continuó diciendo Luis Ventura sobre Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand y una inesperada conexión con Racing que enloquece a los fanáticos

Mirtha Legrand es una gran fanática de Racing Club y, luego del triunfo del equipo en la Copa Sudamericana, la conductora decidió celebrarlo. Sin embargo, en medio de este festejo que se sumó a los miles en todo el país, salió a la luz un peculiar dato que une a la diva con el club y que enloqueció a todos los hinchas.

A través de sus redes sociales, Legrand grabó un video festejando el triunfo: "Bueno quiero que sepan que estoy orgullosa de ser racinguista de toda la vida, desde que nací prácticamente. Un beso enorme para todos. Pasé una tarde maravillosa. Miren, aquí tengo la camiseta, la de Martínez, porque yo también soy Martínez". Luego, continuó: "No nos olvidemos de esto, disfrutemos porque fue algo extraordinario, cuando empezó el partido ya directo un gol y después siguieron. Una maravilla, todo mi orgullo. Yo soy de Racing, sí señor, y nada me va a cambiar".

Este video se viralizó con rapidez y hubo muchas reacciones: quienes celebraban con Mirtha y quienes le cuestionaban su fanatismo. Sin embargo, Legrand es una verdadera hincha y a sus 97 años, logró ver todos los títulos profesionales. Nacida en 1927, la conductora tenía 5 años cuando el club de Avellaneda ganó su primer título en la Copa Beccar Varela, de este modo, estuvo presente en cada triunfo del equipo y siempre se mostró como una fiel seguidora.