Se filtró lo que Demichelis no quería que se sepa: "En la concentración de River".

Martín Demichelis sumó un nuevo escándalo en el medio de la información que señala una fuerte crisis matrimonial con Evangelina Anderson. Y es que el periodista Augusto "Tartu" Tartufoli contó más detalles sobre la relación clandestina que el director técnico habría tenido con Tania, "La azafata".

En un móvil con Intrusos (América TV), "Tartu" se refirió a la infidelidad de Martín Demichelis a Evangelina Anderson que habría provocado un estallido en la pareja y adelantó, con mucho picante: "Nosotros trabajamos en un género en el cual las fuentes nos mienten en la cara. La China Suárez, Marcela no me deja mentir porque estaba sentada al lado mío, nos dijo 'te juro por Rufina que nunca estuve con Vicuña'. ¡Acordate! Es un género raro en el cual decimos 'che..., en el periodismo te enseñan a consultar la fuente. Y vos la cosultás y te dicen no, acá está todo bien'... y bueno, te mienten en la cara".

"Yo lo conté esto en febrero. River tiene una política de comunicación donde todo es misterioso y se acalla y se censura todo lo que se dice. Entonces a los periodistas que cubren River les queda la información acá atragantada. Entonces se la dicen a alguien que la pueda decir. En ese momento era que 'La Azafata' visitaba en la concentración a Demichelis. Yo conté esa historia y se armó mucho lío y dijeron 'manden a callar a Tartu'. Hasta me amenazaron, que esto que el otro, igual uno ya no se calla porque estamos grandes", agregó "Tartu".

Aportando más detalles sobre la mujer con la que Demichelis engañó a Evangelina Anderson, el periodista de espectáculos sostuvo: "Se habló de una motoquera. Y al final, la misma persona que es 'La Azafata' era la Motoquera. En México no están contentos con Demichelis. Lo critican bastante y ya se está hablando de que si pierde un par de partidos más lo podrían echar. Si lo echan puede decir 'vuelvo a Bayern Munich'. No sé si a los demás lo cuidan más que a Demichelis, en su momento lo de Gago se supo todo, eh. No tengo el dato de una famosa, sí el de 'La Azafata'. Vos Marcela hablás de una actriz pero yo sólo sé esto que conté. A mi me lo contaron los chicos que cubrían River. La Azafata no quiere ser famosa. Le gustó Demichelis y se enganchó con él. En un momento Demichelis estuvo separado, viviendo en Puerto Madero. Lo van a desmentir pero fue así. No me sorprendió para nada lo de Demichelis. El fútbol es así. Lo que pasa es que River calla todo".

El comunicado de Evangelina Anderson sobre su relación con Demichelis: "La distancia separa"

Evangelina Anderson sorprendió a sus seguidores con un anuncio sobre su relación con Martín Demichelis tras su salida de River para aceptar la oferta de dirigir al Monterrey de México. "La distancia separa", expresó la conductora en sus redes sociales para dar una noticia que cambiará su vida por completo.

Después de irse de River, Martín Demichelis estuvo poco tiempo desempleado y la oferta de sumarse a dirigir el Monterrey de México lo obligó a dejar el país. Por este motivo, Evangelina Anderson decidió seguir a su esposo en su travesía laboral y lo anunció con un video en el que compartió una emotiva reflexión: "Alemania, Inglaterra, España. Sin dudas esta es la más difícil de todas. La más dolorosa. Todos los que dejamos nuestro país atrás sabemos de esa sensación única de volver a casa. Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo. Volver a probar la comida de mamá. También sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos. Esas charlas infinitas con tus hermanos".

"Volver a los lugares donde fuiste feliz siendo un niño. Volver a nuestras costumbres, que igual las llevamos a todos lados. Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí esperando que algún día vuelvas. Gracias por permitirnos esta hermosa vuelta a casa. Por un ratito más. No hay día que no nos despertemos y no sigamos valorando lo que tenemos, por eso siempre agradezco volver a recordar de donde vinimos y de dónde somos" , cerró Evangelina. El video narrado por ella estuvo enmarcado por un epígrafe en el que la conductora expresó: "La distancia separa cuerpos, no corazones".