Se filtró en vivo un polémico audio de Julieta Poggio: "Un porrito"

Nacho Castañares transmitió al aire en su streaming un controversial mensaje de voz que Julieta Poggio le mandó por privado.

Julieta Poggio (ex Gran Hermano) se volvió viral en Twitter tras la filtración de un audio privado que le envió a Nacho Castañares, su amigo y excompañero dentro de la casa, y que desató una polémica en las redes sociales. Mientras millones de usuarios la defendieron, muchos otros se manifestaron en su contra y se desató un extenso debate en la plataforma.

Julieta le mandó aquella nota de voz a su amigo, sin darse cuenta de que el joven estaba al aire en su programa de streaming. Nacho no chequeó el contenido del mismo antes de reproducirlo en vivo y, por esta razón, la "hermanita" quedó expuesta frente a millones de oyentes. Al escuchar las palabras de su amiga, Castañares soltó una carcajada y el clip se volvió viral en las redes.

En el audio enviado por WhatsApp, Poggio le hizo un polémico pedido a su amigo. “A la hora que termines y vamos yendo de última, y nos sumamos al stream”, comienza diciendo Julieta. Acto seguido, agrega: “¿No hay un porrito por ahí para activar?”. Nacho se rio y se tapó la cara al escucharla, mientras su amigo que estaba a su lado en el streaming silenció el micrófono.

Minutos después, Nacho volvió a encender el micrófono y se defendió: "Pará, pará... Es una... A ver, en mi defensa, lo único que tengo para decir es que yo le mandé un audio cinco segundos atrás y le dije 'estoy en stream'. O sea, flaca...". Twitter se llenó de comentarios por parte de sus seguidores, y mientras algunos se lo tomaron con humor, otros cuestionaron duramente a Julieta.

"Ahora van a salir las conservadoras a decir que Julieta es un mal ejemplo por decir lo del porrito, dejen de joder que acá lo mínimo que consume es porro", comentó una usuaria. "Qué garrón, todos en la onda del charuto (porro-marihuana) #NoALaDroga”, opinó otra persona, mientras otro seguidor sostuvo: "Todo el mundo fuma porro, si Juli quiere un porrito no tiene nada de malo”.

Julieta Poggio fue víctima de un robo: "Tengan cuidado"

En los últimos días, Julieta Poggio se mostró muy afligida e hizo un contundente descargo tras una situación que vivió. La "hermanita" publicó una captura de pantalla en sus historias de Instagram, en la que se puede ver la foto de perfil de un trabajador de Didi, y escribió: “Esta persona me robó el día de ayer. Didi Argentina no hacen nada para ayudarme! Tengan cuidado!”-

Y explicó cómo fue la situación: “Yo le dije ‘cuando llegues tocá el viaje 1°A’, y cuando llegó, cobró el viaje y no lo entregó. Se robó los pelos, decime, ¿Qué hace un motoquero con unas extensiones de pelo?". Por último, cerró: "Me puse a llorar mal, me agarró una crisis de mucha impotencia”.