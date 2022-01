Se filtró: Casados con Hijos en el Gran Rex ya tiene fecha de estreno

El periodista de Espectáculos Marcelo Polino filtró la fecha de estreno que se baraja para el estreno oficial del show de Casados con Hijos en el Gran Rex.

La pandemia de coronavirus trastocó por completo el estreno del esperado espectáculo teatral de Casados con Hijos, un regreso que miles de fanáticos pedían a gritos. El boom de la sitcom local -que se basó en el brillante show norteamericano Married with Children- ameritaba una vuelta, que no estuvo ajena a las polémicas. Y luego de la cancelación indefinida, el periodista de Espectáculos Marcelo Polino filtró la fecha de estreno oficial del evento que llegará al Gran Rex.

Recordando el escándalo por la salida de Érica Rivas -quien interpreta a María Elena Fuseneco, para muchos el mejor personaje de la versión argentina-, Marcelo Polino reveló un dato desconocido que muestra la preocupación de Florencia Peña por las inquietudes de su compañera de elenco. "Flor habló mucho con ella, a mí me consta que Flor Peña habló. Esto es para la obra teatral que se va a estrenar en el verano del 2022-2023. Ojalá todo se solucione y Érica pueda estar", remarcó el periodista, filtrando la fecha de estreno.

De esta forma, y si la situación epidemiológica lo permite, Casados con Hijos en el Gran Rex llegaría recién durante la temporada que viene, en Buenos Aires. Se filtró que todos los actores involucrados -incluos Luisana Lopilato que viene en Canadá- están avisados de la fecha y ya dieron el visto bueno. Sobre la ausencia de María Elena y los planes de la producción, abundan las teorías. La más fuerte -y sostenida por algunos miembros del elenco- es que se creó un personaje nuevo que la reemplazaría.

¿Quién es ese personaje? Todavía se desconoce, aunque algunas sospechas indican que bien podría tratarse de la madre de Moni Argento, a la que solamente se nombra en algunos capítulos de la tira cómica y aún no tuvo alguna participación en el show. Cabe destacar que, previo a la cancelación indefinida, las localidades para la vuelta de Casados con Hijos se agotaron en cuestión de días. Por supuesto, el dinero fue devuelto una vez dadas las nuevas indicaciones sanitarias protocolares.

Érica Rivas encendió la interna de Casados con Hijos: "Me echaron por romper las pelotas"

Érica Rivas interpretó a María Elena Fuseneco en Casados con Hijos por primera vez en 2005 y fue furor: la serie tuvo uno de los puntajes más altos en Telefe y hasta el día de hoy es una de las comedias de la televisión argentina más memorables. Años después, quisieron hacer el regreso a la televisión manteniendo el mismo elenco, pero cuando Érica expresó que había cosas del guión que se habían quedado atrás en el tiempo en relación a cuestiones de género, fue echada del programa de la forma más dura.

Durante una charla con Filo News, Rivas contó qué fue lo que sucedió a partir de su reclamo, que hizo a través de un mail privado, cómo respondieron la producción y el resto de sus compañeros hombres y cómo esta situación impactó en su vida hasta el punto de que, incluso al día de hoy, le sigue doliendo mucho.

Después de haber opinado que algunos diálogos con chistes sexistas ya no causaban la misma gracia que años atrás, Érica denunció que su compañero Guillermo Francella la llamó “feminazi” y que todos le dieron la espalda. Esto significó una gran angustia para ella, que siempre había estado encariñada y orgullosa del trabajo como actriz que había hecho con su personaje de María Elena y le hubiese encantado poder seguir haciéndolo.

“Re quería hacerlo. Si se pueden ver las cosas de antes, yo creo que casi soy la única que siempre estuvo contenta con su personaje. Siempre estuve feliz de lo que hice, orgullosa también. Incluso yo al principio les decía: ‘Tenemos que hacer una película por año, Los Argento se van de vacaciones, Los argento…’ o algo así, pero me decían que no”, comenzó.

“Yo creo que ellos no quieren que yo esté, me echaron. Yo re quiero estar, para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, agregó Rivas, destacando que una de las cosas que más le dolió fue que la producción y sus compañeros hayan reenviado el mail privado que ella les mandó para exponerlo en los medios y burlarse de ella.

Por otro lado, cuando salió a la luz todo este escándalo a Érica le chocó que la cuestionaran solamente a ella cuando era algo tan sencillo de comprender. “La gente necesitaba que yo le explicara lo que pasó y yo pensaba: ‘¿Por qué tengo que explicar esto si es muy fácil de entender?’. Me echaron por romper las pelotas. Es así. Me echaron porque soy un grano en el orto”, cerró.