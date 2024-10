Se conoció el fuerte motivo por el que se habría separado Guillermo Francella: "Nicolás"

Se supo el posible motivo de separación de Guillermo Francella, relacionado a su hijo Nicolás.

Guillermo Francella es una actor de teatro, cine y televisión que logró mantener su vida privada resguardada en sus décadas de carreras pero en los últimos días es el centro del foco de la prensa. El artista se habría separado de la madre de sus hijos y, en ese sentido, Marcela Tauro reveló una posible razón de la ruptura.

Si bien hasta el momento ni Francella ni su esposa se pronunciaron sobre su supuesta separación, el hermano del actor se mostró enojado con el periodismo ya que la información dada no sería cierta. A pesar de esto, los especialistas en temas de espectáculos insisten en sus versiones y Tauro dio a conocer un peculiar detalle al respecto.

"Tienen rispideces porque uno defiende más a un hijo que el otro. Nico parece que es un poco más pispireto. Le trae bastantes disgustos a Guillermo", comentó la panelista de Intrusos, en alusión a los conflictos que habría en la pareja por Nicolás Francella. Y cerró: "Hay disgustos con mujeres. La madre es más permisiva y a Guillermo hay cosas que no le gustan. Hay gente que suelta más rápido que otra, ella estaba recientemente separada. A él se le apareció el exmarido".

Nancy Dupláa, sobre el apoyo de Francella al gobierno y la postura de los medios

La actriz de tiras como Montaña Rusa y 100 días para enamorarse se refirió a los dichos de Guillermo Francella sobre el gobierno de Milei y a la diferente repercusión que se da cuando un artista apoya a mandatarios de derecha. “La indignación es selectiva. Yo puedo decir cualquier pavada y poner los dedos en V en una foto y ya ser masacrada por los medios, que ya sabemos quiénes son y qué defienden. Hace muchos años que venimos padeciendo eso, lo que nos hizo obtener más inteligencia emocional para poder soportarlo, no tener miedo y poder seguir diciendo lo que pensamos”, reflexiona.

Guillermo Francella tiene 69 años.

“Insisto en que somos dos privilegiados con Pablo, así y todo seguimos teniendo nuestra fuente de trabajo. Lo ingrato de esto es que nuestro colectivo es muy amplio y no todos somos Francella: no todos tenemos las oportunidades que él tuvo, que se las merece porque es un tipo talentoso, ni económicas ni culturales. Entonces, hablar cuando sos tan privilegiado y defender un modelo que lo primero que hace es masacrar el INCAA, el Instituto Nacional del Teatro y demás es polémico, te da un poco de bronca. Tenés compañeros que están más abajo y que si se quedan sin trabajo salen del sistema. Desde ahí, decis ‘dale’. Pero bueno, cada uno defiende lo que quiere: lo bueno de esta época es que cada uno se está mostrando como es y se nos está viendo la cara a todos. Las buenas y las no tan buenas", concluye Nancy.

La palabra de Flor Epña sobre la opinión de Guillermo Francella

Florencia volvió a posicionarse en torno a su defensa a Guillermo Francella ante las críticas que recibió por su respaldo a Milei: "Sobre el tema de Guillermo, quiero aclarar que cuando salí a defenderlo fue no porque esté de acuerdo con sus ideas, sino por su derecho a decirlas. Distinto es si él hubiera dicho 'ustedes son unos pelotudos y yo tengo la verdad', yo hubiese sido la primera en decirle 'no es por ahí'. Él solo dijo lo que pensaba y yo no estoy de acuerdo con su ideología desde hace muchísimos años y ese fue motivo de grandes conversaciones entre nosotros, porque trabajamos juntos muchísimo tiempo pensando distinto