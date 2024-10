Marcela Tauro furiosa con las hijas de Jorge Lanata: "Yo pensé"

Marcela Tauro apuntó contra las hijas de Lanata.

El periodista Jorge Lanata vive un delicado momento de salud y pese a que hubo buenas noticias en torno a su salud ya que evoluciona de manera favorable después de haber sido operado cuatro veces en una semana, la disputa familiar entre su actual esposa Elba Marcovecchio, su ex Sara Stewart Brown y las hijas del conductor Lola y Bárbara Lanata.

En este escenario, circuló la información de que el viernes pasado las hijas del conductor de Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, iban a trasmitir un mensaje tanto por radio como por televisión para hablar sobre los conflictos legales y mediáticos en torno a las ex parejas de su padre, algo que finalmente no pasó. Al respecto la periodista y panelista de Intrusos, por América TV, Karina Iavicoli reveló que le preguntó a una de las hijas de Lanata porque no salió el mensaje y su relato enfureció a su compañera Marcela Tauro.

Según la integrante de Intrusos, Barbara Lanata le explicó que el mensaje estaba grabado y no salió al aire porque no era un buen día para hacerlo ya que in viernes por la noche tendría menos impacto mediático. Esto trajo el enojo de su compañera Marcela Tauro quién no dudó en levantar la voz para expresarse al respecto.

“¡Yo pensé que ellas hablaban, que era una nota! No sabía que era algo que leen. A mí lo que me interesaría es que hablen todas porque, la verdad, es que me siento ‘operada’ por una parte y la otra. Si vos pensás esto de Fulanita das la cara y lo decís”, estalló la periodista de espectáculos al referirse al conflicto entre la familia de Jorge Lanata.

La discusión no quedó ahí, sino que otra de las integrantes del programa que se transmite por América TV Laura Ubfal la interrumpió y opinó: “Bueno, eso va a pasar en la Justicia”. Sin embargo Marcela Tauro señaló que fue la propia familia de Jorge Lanata quienes hicieron "mediática" toda la disputa mientras el histórico periodista peleaba por su vida.

“¡Pero lo hicieron mediático! Ya que quieren hablar y hacer un informe, que den la cara, así se analizan todas las posturas ¡Que den la cara! ¡Porque si no es un informe más de los que ya tenemos!”, subrayó la panelista de intrusos. Para cerrar con el tema, intervino la conductora Flor De la V: “Además, hablan, porque le escriben a Pampito o a Guido Záffora, no es que se llaman a silencio. Entonces una dice una cosa, otra contesta”.

La salud de Jorge Lanata sigue marcando la agenda de los programas de espectáculos.

Luis Ventura se metió en las internas de la familia de Jorge Lanata

El periodista Jorge Lanata continúa internado y luego de ser operado cuatro veces en una semana por una isquemia intestinal sigue peleando por su vida. Mientras la salud del conductor es delicada, su familia está en plena guerra y siguen los chispazos entre entre su actual esposa Elba Marcovecchio, su ex Sara Stewart Brown y las hijas del conductor Lola y Bárbara Lanata.

En ese contexto, el periodista de espectáculos Luis Ventura hizo una fuerte revelación en su programa Secretos Verdaderos que se trasmite por América TV. El conductor se refirió en este caso a la otra de las ex parejas de Lanata: Andrea Rodríguez.

“A mí me parece que hay un juego de síndrome de ‘ex’, yo no la creo tan osada e incisiva, por ejemplo, a Sara Stewart Brown, que es la ex mujer más joven, que fue la que le donó un riñón. Pero sí la veo muy incisiva, en función de cosas que yo me enteré y lo digo con nombre y apellido, que Andrea Rodríguez antes que Jorge se casara (con Elba Marcovecchio), le bajó una una línea editorial como diciéndolo ‘¡Ojo, le estás sacando a mi hija!’ Y a lo mejor ya no tenía ningún derecho a hacer esa reflexión”, disparó Luis Ventura.

Siguiendo esa línea, el conductor de Secretos Verdaderos siguió relatando secretos de la familia de Jorge Lanata, puntualizando en Rodrígez madre de Barbara Lanata y productora durante mucho tiempo de sus ciclos radiales: " Yo sé cuál es su característica como jefa de equipo, como maneja su autoridad y un montón de cosas”.

La periodista Carolina Perín, que estaba cómo invitada en el programa de América TV, se sumó a la conversación sobre el tema y acotó: “Las mujeres ¿en qué lugar estamos? Porque si hablamos que nos gusta ser independientes y empoderadas. Cuando uno se separa de un señor, se reparten los bienes gananciales, y no podés seguir viviendo ‘colgada’ de ese señor, si vos querés ser una mujer con autoridad en tu trabajo. Cobrará por su trabajo pero no por haber sido ex esposa”.