Se conocieron las últimas palabras de Silvina Luna antes de morir: "Llegó a decir"

Desgarrador: esto fue lo que dijo Silvina Luna antes de morir. Las palabras de la actriz, quien murió el 31 de agosto luego de tres meses de internación en el Hospital Italiano.

Silvina Luna conmocionó al mundo del espectáculo y a la sociedad en general tras su muerte. A sus 43 años, la actriz falleció en el Hospital Italiano luego de combatir durante años con problemas renales causados por una intervención quirúrgica que se le realizó en el año 2010. Ahora, se conocieron cuáles fueron las últimas palabras de la protagonista antes del trágico final.

Fue una de las mejores amigas de Silvina Luna, llamada Eugenia Orellana, quien dialogó con A la Barbarossa y detalló cómo fueron los últimos días de la actriz con vida: "Nos habló mucho de no dejar solo a su hermano en el último tiempo. Sentimos que en algún punto nos iba preparando a todos de a poco".

“En el último tiempo en la internación no podía ni moverse básicamente, así que solo podíamos ponerle pelis, le gustaba que le pongamos a Luis Miguel de fondo, o algún tipo de meditación. Si así es, era muy fuerte verla así, tirada… en el último tiempo no aguantaba más. Con el tiempo se empezó a rendir, lo dio todo, a lo último con lo poco que podía hablar decía que no aguantaba más, se preguntaba mucho por qué estaba pasando por eso”, narró Eugenia, quien se mostró realmente apenada por la muerte de su amiga.

Silvina Luna se dio "cuenta" de lo que le pasaba

Luego, la entrevistada detalló cuáles fueron unas de las últimas palabras de Silvina Luna antes de morir: "Fueron terribles sinceramente, fue terrible ver su agonía, su dolor, ver que su cuerpo no le funcionaba y que no se podía avanzar. Fue tremendo ver que no podía salir de ahí, la verdad es que no se lo deseo a nadie. Silvina fue una luchadora hasta el último momento, nos miraba y nos decía ‘la tengo difícil’, pero seguía pidiendo por favor que la ayudemos a hacer ejercicio, a levantarse... ella quería salir de ahí, quería vivir”.

“Los últimos días se daba cuenta que no podía más y lloraba, pensaba en todo, y llegó a decir que quería trascender que no aguantaba más estar en ese cuerpo enfermo”, cerró Eugenia. De este modo, quedó claro que los últimos momentos de Silvina Luna con vida fueron realmente difíciles.