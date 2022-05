Se casó Rodrigo Vagoneta: "Me salía un millón de pesos y gasté 20 lucas"

Rodrigo Vagoneta reveló que festejó su casamiento por un precio extremadamente bajo: los detalles de su celebración.

Rodrigo Vagoneta celebró su casamiento con su pareja Jennifer en una gran fiesta con sus seres queridos. A pesar de los costosas que son las fiestas de casamiento, los famosos cuentan con un beneficio extra: los canjes que cientos de empresas y pequeños emprendimientos están dispuestos a hacer con ellos. Gracias a esto, Rodrigo pudo llevarlo a cabo por un precio muy bajo.

Sin ninguna intención de esconderlo, el humorista explicó que logró celebrar su boda por los canjes que distintas marcas se ofrecieron a hacer para su casamiento: tanto la comida como el vestido de Jennifer fueron completamente gratuitos.

“Viva el canje viva el canje, me encantó la ambientación. Toda la pastelería y la fotógrafa es un show. Me salió gratis el más rico sushi, las empanadas, la picadita y el mejor coro vino a la iglesia a cantar el Ave María. Gracia a todas las marcas, el vestido fue lo más”, expresó Vagoneta, en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece).

Cuando Rodrigo y Jennifer averiguaron precios, se dieron cuenta de que la fiesta iba a costarles mucho más de lo que podían pagar. “Yo había averiguado y me salía un millón de pesos y gasté 20 lucas. Me dieron la comida, el sushi. Fue algo íntimo en casa para los familiares, les encantó la pata, todo”, contó entusiasmado.

Incluso el coro de la Iglesia le salió gratis, ya que los músicos se conformaron con que Rodrigo difundiera su trabajo en sus redes sociales. Y sobre los comentarios negativos que los internautas le dejaron en redes sociales, Rodrigo se mostró firme y seguro: “Viva el canje, viva el canje. Bloqueé a los que me pusieron rata. Que la gente se entere que me casé, el público se tiene que enterar lo lindo”.

El relato de Rodrigo Vagoneta sobre su trágica infancia

En reiteradas ocasiones, Rodrigo contó que el humor le salvó la vida, especialmente por la pérdida de su mamá que experimentó cuando era niño. “Yo perdí a mi mamá a los ocho años y fue muy doloroso. Creo que un poco mi carrera enfocada al humor tiene que ver con eso, aunque no parezca porque yo fui un niño muy triste desde chiquito”, contó en una entrevista con Pampita Online (Net TV).

“Me bañaba tres o cuatro veces por día para que nadie me vea llorar. Me metía en la bañadera, me bañaba y lloraba. Tengo ese recuerdo de cuando era chico, a mí el humor me salvó”, explicó el humorista. Hoy en día, asegura que el humor es una herramienta clave para curar la tristeza.