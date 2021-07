Se agrava la crisis en El Trece: levantarían otro programa por el bajo rating

El programa que conduce Laurita Fernández no está teniendo el rating esperado y agrava la crisis en el rating del canal del Grupo Clarín.

El Trece atraviesa uno de sus peores momentos con fracasos en el rating cada vez más recurrentes y El club de las divorciadas es uno de los programas que evidenció tal crisis. Tanto es así que desde las autoridades del canal estarían considerando sacar de la pantalla el ciclo que conduce Laurita Fernández durante la tarde.

Desde que comenzó El club de las divorciadas atravesó todo tipo de polémicas: no sólo por lo inconcluso de su formato sino por la banalidad con la que tratan ciertos temas, la renuncia de panelistas como Alessandra Rampolla o, incluso, el origen de las personas que se presentan y que estuvieron en otro programas con historias de vida completamente diferentes.

Malas noticias para Laurita Fernández

Para agravar la crisis del canal en el rating, el programa Laurita Fernández continúa sin lograr el mínimo de 5 puntos que El Trece tenía como meta para esa franja horaria. Como consecuencia de esta baja medición, El Gran Premio de la cocina tampoco consigue darle en la tecla puesto que, jornada tras jornada, recibe un piso muy bajo.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, las autoridades del canal están evaluando dar de baja el programa que produce Martín Kweller. De todos modos, las noticias no son tan malas para Laurita dado que pronto buscaría un productor para hacer el musical "Chicago" junto a la actriz Florencia Peña.

Eleonora Wexler confirmó que la convocaron para reemplazar a Laurita Fernández en El Trece

A los rumores sobre el final del programa de Laurita Fernández se les sumó la versión de que sería reemplazado por un programa llamado "Hogar dulce hogar" que sería conducido por la actriz Eleonora Wexler. Al respecto, la actriz dialogó con Para Ti y puso en evidencia la crisis del canal que lo llevaría a levantar el programa de las tardes.

“Es verdad que me llamaron, hace como un mes, pero yo dije que no asi que es mentira que voy a conducir ese programa”, aclaró Wexler. "No era algo que en este momento me interesara porque estoy con varios proyectos de ficción y nunca pensé en la conducción. No es algo que desestimo pero tampoco es algo que tenga muy pensado", explicó.