Santiago del Moro y un fallido que encendió las alarmas en Gran Hermano: "Besar a Romina"

Santiago del Moro cometió un llamativo error al aire en Gran Hermano y los televidentes no se lo perdonaron.

Santiago del Moro protagonizó un acto fallido en vivo, en plena conducción de Gran Hermano (Telefe), mientras hablaba sobre el novio de Julieta Poggio. Miles de usuarios de las redes sociales advirtieron lo sucedido y acusaron al conductor de tener intenciones románticas con una de las participantes.

Gran Hermano les abrió las puertas por segunda vez a los familiares de los participantes para que los visitaran por un rato. Esta vez, Julieta recibió a su madre, su padre, a su hermana menor y a su novio. Cuando fue el turno de presentar a Lucca Bardelli, Del Moro cometió un fallido tremendo que lo dejó expuesto frente a millones de televidentes.

“Entramos a la casa. Ya entra Lucca a besar a Romina. Se fue con perfume, con chicles...", anunció Del Moro. Inmediatamente, se dio cuenta de su error y se corrigió, entre risas y con un gesto de nerviosismo: "Perdón, a Julieta. ¡Qué genial si la besara a Romina!". Luego, prosiguió como si nada hubiese ocurrido, pero miles de televidentes repostearon el video del momento en las redes sociales s insinuaron que Del Moro se habría confundido por su propio deseo de besar a Romina.

"Imagínense lo que va a ser cuando Julieta les cuente a Romina, a los chicos, sobre ese encuentro con Lucca. Porque ella le viene hablando hace meses de este encuentro, cómo va a ser, si van a ir al telo o no... Romina le dice 'pero no lo hagas en el auto'... Esas charlas que me encantaron que las vimos el otro día", cerró el conductor.

Los memes y las reacciones en las redes por el acto fallido de Santiago del Moro en Gran Hermano

Cómo fue el reencuentro entre Julieta Poggio y su novio Lucca en Gran Hermano

Julieta se reencontró con su novio Lucca después de cinco meses separados. Al verlo entrar por la puerta con un ramo de rosas, corrió hacia él y se fundieron en un abrazo que duró varios minutos. "Juli, te quiero hacer un ofrecimiento. Les van a dejar el SUM para ustedes solos, por si quieren hacer algo", le dijo Del Moro. "No, eso es una banda", contestó Julieta, entre risas y algo incómoda por la presencia de su familia.

"Hola, mi amor. ¡Te extrañé mucho!", le dijo a su novio, mientras todavía en sus brazos. Luego, se sentaron a conversar en el SUM junto al resto de sus familiares. "Julieta, por favor, portate bien. Es lo único que te ruego", le advirtió su madre, preocupada por lo que pudiera suceder frente a las cámaras. Al contrario de lo que muchos televidentes pensaban, no intimaron y se quedaron conversando y besándose durante varios minutos.