Santiago del Moro se cansó y lanzó duro mensaje sobre un participante de Gran Hermano: "Da pena"

Santiago del Moro sorprendió en Gran Hermano al hacer un comentario sobre uno de los participantes de la casa.

Santiago del Moro lanzó un duro comentario sobre un participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) y dijo lo que gran parte de la audiencia piensa al observar las actitudes de uno de los "hermanitos" en particular.

Ya pasaron tres meses del comienzo del programa y la convivencia se vuelve cada día más difícil. Si bien los nuevos ingresantes tienen una ventaja sobre esto, lo cierto es que también tienen una enorme dificultad: integrarse en la casa y ser aceptados por sus compañeros.

Mientras Camila Lattanzio tuvo la suerte de poder hacerlo, Ariel Ansaldo usó una estrategia que parecería distanciarlo cada vez más de los demás. A diferencia de Camila, Ariel se muestra muy complaciente con los demás e intenta hacerles favores constantemente para agradarles. Sin embargo, genera el efecto contrario e incluso el público estuvo a punto de eliminarlo en varias ocasiones.

“Miren este informe porque, te juro, me da mucha pena por él. Ahora voy a entrar a la casa para tomarme un mate con Ariel”, dijo Santiago del Moro, muy apenado. Acto seguido, mostraron en pantalla un clip en el que Ariel aparece en el patio con sus compañeros, cebando mate y persiguiéndoles para ofrecerles uno, mientras todos lo ignoraban porque estaban jugando con una pelota.

Lucía “La Tora” Villar fue la única que le aceptó el mate y a ella le siguió Maxi Giudici. “Qué bueno que llegó La Tora y le agarró un mate. Igual, creo que todos alguna vez en la vida nos hemos sentido un poco él, invisibles ante algunas situaciones, pero hay gente que lo es toda la vida, que es lo triste, y Gran Hermano nos pone en un espejo”, observó el conductor, sensibilizado por la situación. “Pero me llama la atención cómo pasan las semanas y Ariel sigue siendo un poco invisible en la casa, no puede hacerse parte de nada”, concluyó Del Moro.

Mientras algunos de los panelistas opinaron que era muy triste ver el vacío que todos le hacen a Ariel, muchos otros opinaron que no parece ser una persona con intenciones genuinas y que, más bien, su estrategia es agradar y complacer, lo cual resulta contraproducente. "Ahora, es un jugador, eh. No tiene timing, los chicos están jugando y viene él y les da un mate. ¡Pará, quieren jugar! Estoy jugando, no quiero tomar mate. Si quisiera tomar mate, dejaría de jugar", opinó Ceferino Reato, panelista del debate.

"Yo creo que no está bueno y ojalá no le pase nunca a nadie, pero por el otro lado veo que él es un jugador y que entró jugando desde el minuto uno. Entonces digo: ¿Hasta qué punto él no lo genera para que estemos afuera diciendo esto?", se preguntó Sol Pérez. Sin embargo, Del Moro insistió en que le da lástima ver cómo Ariel intenta agradar constantemente.

La fuerte pelea ente Ariel y "Alfa" en Gran Hermano

Ariel y Walter "Alfa" Santiago están enfrentados desde hace semanas. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue cuando Ariel acusó a "Alfa" de haber acosado a Camila. Todo comenzó cuando el hombre de 60 años se acercó a la joven, de 21, y le apoyó un dedo en la boca mientras dormía con la intención de hacerle una broma.

Sin embargo, Ariel no lo tomó como un chiste y le dijo que lo que había hecho era muy grave, ya que era una joven mucho menor que él y que no le dio su consentimiento para que le metiera el dedo en la boca. Walter notó que Ariel había exagerado la situación para hacerlo quedar mal frente a las cámaras y se desató una pelea que parecería no llegar a su fin.