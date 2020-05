Santiago Del Moro le confesó a Pablo Echarri un tierno gesto de Nancy Dupláa

Santiago del Moro entrevistó a Pablo Echarri en su frustrado programa Juntos podemos lograrlo y sorprendió a todos con sus elogios a Nancy Dupláa, con quien compartió la grabación de la novela 22, El Loco a fines de los noventa. El conductor recordó un gesto de la actriz que aún valora.

“Discúlpame que te hablo toda la entrevista de Nancy. Pero un día fui a hacer un bolo a 22, el loco, y ella fue muy generosa. Imagínense que yo era un nadie y me trató con gran respeto, como debe ser. Pero no pasa con toda la gente y eso se agradece. Tiene un don de gente que no es muy propio de las figuras con esa estelaridad”, le dijo Santiago del Moro a Pablo Echarri.

En ese sentido, agregó: “No marca diferencias entre los actores y es muy raro de primeras figuras”. Luego, Echarri se sumó a los elogios para su mujer: “Lo que la gente dice hoy de Nancy tiene que ver con cómo fueron tratados cuando alguna vez se cruzaron con ella. Ella es muy franca, amena y amigable. Entiende que su éxito se construye con el otro”, aseguró el actor.

El programa llegó a su fin y fue reemplazada por la nueva serie sobre "Jesús". En su despedida, realizó un emotivo discurso: “Es un momento muy particular porque hay que empezar a despedirse. Les voy a contar cómo nació esto: el canal nos pidió diez programas para terminar el mes y esto fue tres semanas atrás, cuando se pensaba que el avance del COVID-19 iba a ser otro. Gracias a Dios, se han tomado medidas acertadas por parte del gobierno y no llegamos a instancias de tantas muertes”.

“Arrancamos haciendo una nota con el presidente de la Nación, que de hecho fue el programa con más audiencia del mes pasado, la primera edición que fue un domingo, y el programa va a continuar porque Juntos Podemos Lograrlo es el hashtag que utiliza el canal para todo lo que tiene que ver y que identifica este momento de la pandemia”, concluyó del Moro.