Santiago del Moro denunció un intento de acomodo en MasterChef: "Se dice eso"

Santiago del Moro se refirió al acomodo de un participante de MasterChef Celebrity 3 y estalló el escándalo en el programa de Telefe.

MasterChef Celebrity 3 cuenta con un nuevo capítulo sumamente escandaloso. En esta oportunidad, y en el marco del repechaje en el que varios famosos intentarán volver al programa, Santiago del Moro hizo una fuerte denuncia sobre un posible acomodo en el programa de Telefe. Con un fulminante descargo, disparó contra Charlotte Caniggia, participante del reality.

Durante el capítulo del pasado miércoles 5 de enero, Héctor "El Negro" Enrique se subió al balcón y Charlotte manifestó su descontento con el jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, a quienes había acusado de tener favoritismos por ciertos concursantes. "Tengo una bronca terrible, pero me la voy a desquitar yendo al parque a comer", expresó la mediática.

Sin embargo, la propia Charlotte se ausentó el pasado martes 4 de enero en MasterChef 3 y, tanto dentro como fuera del programa, se rumoreó que el motivo tuvo que ver como un gesto de "presión" a la producción para asegurarse su continuidad en el reality de cocina. Este detalle no fue dejado de lado por Del Moro, que optó por exponerla en plena transmisión del ciclo.

Charlotte Caniggia, participante de MasterChef Celebrity 3.

El picante ida y vuelta de Santiago del Moro con Charlotte Caniggia

Santiago del Moro: "Ha vuelto Charlotte. Un aplauso, chicos. Charlotte no estuvo ayer (NdeR: por el martes 4 de enero). Ayer se comentaba que no viniste porque dijiste que si venías te tenían que asegurar que subías al balcón. ¿Es cierto eso o no? ¿No lo escuchó nadie ese rumor?".

Damián Betular y Germán Martitegui, al unísono: "¡Sí, se escuchó!”.

Charlotte Caniggia: "No, no. No es cierto, no me sentía bien ayer. Lo siento, a veces uno se enferma. Ayer estaba engripada así que no pude venir. Yo vine a cocinar, a poner lo mejor de mí, pero quiero subir al balcón, obvio. Hoy estoy bien y espero subir al balcón ese".

Santiago del Moro: "Quedan dos días, el de hoy y el de mañana, para que puedas subir a ese balcón. Acá sube al balcón el mejor plato. No se arregla nada, no hay favoritismos, no hay popularidad ni ‘el más querido’ o ‘el menos querido’. Acá, ellos (el jurado) son los que saben. Y les guste o no les guste, el que más les guste va a subir al balcón y el resto viene mañana a seguir intentando".

¿Cuáles son los días y horarios de MasterChef Celebrity 3?

El reality show de cocina de la televisión abierta argentina se televisa de lunes a jueves a las 21.30, mientras que las galas de eliminaciones son los domingos a las 22.

Cuáles son los premios de MasterChef Celebrity 3: cuánto dinero se lleva el ganador

El ganador de MasterChef Celebrity 3 se llevará un premio de 1.500.000 pesos y un año de beca para estudiar en un instituto de gastronomía.