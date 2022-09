Salió a la luz un video de Magdalena Ruiz Guiñazú antes de morir: "Me cuesta bastante"

Se conoció un video que Magdalena grabó dias antes de morir. El mismo fue emitido por Telefe Noticias, bajo el formato He Vivido.

Magdalena Ruiz Guiñazú murió este martes 6 de septiembre, luego de combatir contra un pronóstico adverso. Y poco antes de su fallecimiento, la periodista grabó un emocionante video que fue emitido tras su triste final: "Viví mi vida intensamente", manifestó la protagonista.

Bajo el formato He Vivido, Telefe Noticias compartió la última entrevista que concedió Magdalena Ruiz Guiñazú. En la misma, la mítica periodista de Radio Mitre repasó diferentes momentos de su carrera y opinó sobre cómo creyó haber vivido su vida.

Aludiendo a su constante colaboración con las Madres de Plaza de Mayo, la difunta comunicadora explicó: "Me parecía un deber, una obligación, hablar de esas mujeres que heróicamente daban la vuelta a la Pirámide de Mayo. En silencio, reclamando por sus hijos, con un coraje impresionante. Una vez me dejaron en el felpudo de la entrada del departamento, una bala de un calibre que ahora no recuerdo pero es mortífero".

Uno de los momentos más emotivos se dio en el final de la entrevista. Al ser consultada sobre cómo vivió su vida, Magdalena Ruiz Guiñazú respondió: "Me encanta lo que hago, no tengo un gran mérito. Incluso ahora me cuesta escribir bastante y me da mucha satisfacción escribir sobre cosas que has vivido. Es un alivio. Viví mi vida intensamente. Además estoy muy agradecida a la vida, por supuesto con sus momentos difíciles, tristes. Un gran agradecimiento".

Cristina Pérez quebró en llanto por la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú

Cristina Pérez quebró en llanto por la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú. La conductora de Telefe Noticias se expresó luego de publicarse la última entrevista que su referente brindó, justamente en el noticiero que lidera.

Bajo el marco del formato He vivido, Magdalena Ruiz Guiñazú hizo un repaso de su carrera y, en Telefe Noticias, recordó vivencias personales y profesionales que fueron emitidas tras su muerte. Al finalizar el video, Cristina Pérez tomó la palabra con un emotivo discurso.

El testimonio de Cristina Pérez por la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú

"Vamos a extrañar mucho tu voz en la radio. Muchos nos sentimos más solos hoy, pero también con el ejemplo de la coherencia infinita. Perdón la tristeza, esto sentimos muchos. Era mi referente de niña y tuve la bendición de trabajar cerca de Magdalena. Condolencias a su familia y a sus nietos, que ella los amaba y que les contaba lo que había vivido".