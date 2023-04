Salió a la luz el insólito gesto de Tinelli durante la infancia de Fede Bal: "Lloré"

Carmen Barbieri contó con lujo de detalles cómo fue el momento en donde su hijo recurría al conductor para "no tener miedo".

Carmen Barbieri se sinceró sobre su vínculo con Marcelo Tinelli y reveló un gesto muy especial que tuvo el conductor con su hijo, Fede Bal, cuando era niño. La conductora contó la situación con lujo de detalles y aseguró que lo recuerda con mucho cariño.

Al aire en Mañanísima, ciclo que conduce a diario por Ciudad, Barbieri recordó este especial recuerdo con el conductor del Bailando que jamás había contado públicamente. "Yo tengo el recuerdo de Fede en brazos de Marcelo porque yo le había inventado una historia. Él tenía miedo de noche y había que dejarle la luz prendida", reveló la capocómica.

En este marco, añadió: "Marcelo, en ese momento, hacía Videomatch. Yo le había dicho: 'De noche, vos no tengas miedo porque Tinelli te cuida'. Fede, en ese momento, amaba a Marcelo de verlo en la tele. '¿Cómo que Tinelli me cuida?', me había preguntado". El niño se emocionó muchísimo en ese momento, motivo por el que pidió más detalles a su mamá.

"Yo le dije: 'Claro, porque él no se acuesta hasta las seis de la mañana porque tiene reuniones de producción'. Yo le inventé algunas cosas", continuó Barbieri. Sin embargo, lo que la conductora recuerda con más cariño fue la actitud de Tinelli cuando le contó la situación. "Cuando lo veo a Marcelo un día, le digo: 'Mirá que le inventé esto, por favor'. Entonces, Marcelo en un momento se lo cruzó en el camarín y le dijo: 'Ojo, que te cuido yo de noche'. Mirá cómo se acordó".

Por último, Carmen reveló cómo la tocó esta situación, ya que le pareció un gesto muy tierno por parte del conductor. "Lo que más ama es a los niños. Le dijo eso y yo estaba en el camarín y me fui al baño a llorar de emoción", aseguró.

Marcelo Tinelli recibió la noticia más esperada: "No lo puedo creer"

Marcelo Tinelli recibió una de las noticias más esperadas en su trayectoria como figura pública y compartió su alegría en redes sociales. El conductor no pudo ocultar su emoción y aprovechó para agradecer el apoyo de la gente en todos estos años.

Luego de pasar un fin de semana en familia, en donde celebró el cumpleaños número 9 de su hijo Lorenzo, la nueva figura de América TV recibió una importante noticia. "Gracias a todos, gracias por bancar todos los momentos. Los momentos buenos, los momentos malos, acompañarme ahí del otro lado", enfatizó Tinelli en sus historias de Instagram.

Resulta que el conductor llegó a los 10 millones de seguidores en Instagram y aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a sus fanáticos. "Quería agradecerles profundamente. Me dan mucha fuerza, me dan mucha alegría, es muy importante la banca que tengo de todos ustedes siempre", comenzó Tinelli. Luego continuó: "Gracias por todos esos momentos buenos, malos, de enseñanza, aprendizaje, por los elogios, por alguna crítica que siempre viene bien también para aprender".

Emocionado por esta gran noticia que significa un gran crecimiento en el ámbito profesional, el conductor del Bailando sentenció: "Así que gracias por esa banca enorme, enorme, enorme que siempre tengo. Tanta banca que hoy llegamos a los diez millones. No lo puedo creer". Por último, finalizó: "Gracias a ustedes, esos diez millones que me hacen inmensamente feliz. Los amo profundamente".