Sabrina Artaza habló sobre Fabián Gianola y el acoso que sufrió: "Me sentía mal"

La hija de Nito Artaza rompió el silencio y contó los detalles de la situación que le tocó vivir con Fabián Gianola.

En medio de la oleada de denuncias contra Fabián Gianola, Sabrina Artaza se sumó a las acusaciones en contra del actor, al asegurar que había experimentado varias situaciones de acoso e incomodidad mientras protagonizaba la obra Entretelones junto al acusado. Así es como, luego de que su situación se volviera un poco más mediática, la actriz dio más detalles sobre su denuncia.

Este jueves 10 de febrero, Sabrina dio una entrevista exclusiva con Intrusos, en donde se explayó sobre la acusación que había hecho pública y sobre la que su papá, Nito Artaza, también se había pronunciado públicamente. Instalada en Francia, país al que se mudó en medio de su protagónico de la obra de teatro, la joven actriz expresó cómo decidió romper el silencio y alzar su vez para apoyar el testimonio de las otras mujeres que habían denunciado a Gianola públicamente.

"Todos los días escucho la radio y veo los programas de Argentina, porque extraño. Empecé a ver lo que sucedía con los testimonios y las denuncias que se empezaron a hacer contra Fabián. Y un día, me empezó a doler la panza, me sentía mal, como con un nudo en el estómago", comenzó por explayarse Sabrina Artaza sobre el tema y dejó en claro que su cuerpo empezó a manifestarse frente a la necesidad de contar lo que había vivido. "Viendo una nota de él, me di cuenta de que era eso lo que me estaba afectando. No lo quería hacer tan público, digamos. Pero sí aunque sea para sentirme mejor, y de hecho me sentí mucho mejor", añadió.

Escena de Entretelones, la obra que compartieron Artaza y Gianola.

Así fue como Sabrina explicó que, en primera instancia, decidió hablar con sus compañeros de elenco para reflexionar sobre la situación y quitarse ese peso de encima y revelar "lo incómoda que se había sentido". "Calculo que les habrá sorprendido, porque yo me veía muy feliz, muy contenta en ese momento, que lo estaba, de hecho", analizó. Asimismo, Artaza explicó que quedó "en shock" cuando escuchó las declaraciones de Fabiola Yáñez, ya que fue quien la reemplazó cuando se mudó a Francia, sobre las situaciones que vivió con Gianola en la obra. Pese a no haber hablado con Yáñez en ese momento, Artaza aseguró que "ella había descripto muy bien la situación" pero como eran otros tiempos "se solía naturalizarlo".

Sobre su vínculo directo con Fabián Gianola, Sabrina develó que "siempre se sintió muy incómoda e intimidada por él". "Siempre fue medio baboso, desde que lo conocí como productora. Tenía palabras conmigo que yo no sabía cómo contestar. Yo ponía sonrisitas, como quien se ríe de un chiste malo, dejaba pasar y listo", concluyó, pero aseguró que le resultó complicado hablar y dar declaraciones, ya que "¿cómo acusar a un hombre de acoso que te habla con una sonrisa y se te queda mirando como esperando algo?".

La palabra de Nito Artaza sobre Fabián Gianola

Cuando salieron a la luz las declaraciones de Sabrina Artaza, muchas personas salieron en búsqueda de la palabra de Nito Artaza, el padre de la actriz, quien es colega de Gianola. "Mi hija hace tres semanas me escribió por WhatsApp y me dijo que quería que lo supiera yo primero... Dijo que cuando trabajaron juntos ella se sintió muy incómoda. Me parece que son cuestiones que hay que resolverlas en la Justicia, no hay que dejarlas pasar", empezó por decir el humorista en diálogo con Intrusos hace unas semanas atrás.

"Yo sentí mucha bronca. Mucha indignación. Me dijo que había que ubicarlo permanentemente", aseguró Nito y confesó que quería escribirle a Gianola para conversar con él y tener su palabra en primera persona.