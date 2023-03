Romina Uhrig explotó de furia contra un miembro de MasterChef: "Mugroso"

Romina Uhrig se enfureció con una figura de MasterChef Celebrity, tras su visita a la casa de Gran Hermano.

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano (Telefe), hizo un fuerte descargo contra uno de los miembros de MasterChef, tras la reciente visita que hicieron los jurados junto con Wanda Nara a la casa más famosa del país.

Wanda, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, quienes están a punto de estrenar la nueva edición del reailty de cocina, entraron a la casa y cocinaron con los participantes. Romina, quien se autodesignó como la dueña de la cocina, no pudo evitar sentir furia hacia una de las figuras del programa al ver el enchastre que hicieron en la cocina.

Cuando Nacho Castañares le mostró el repasador, que había quedado lleno de aceite, Romina estalló contra un miembro en particular y dijo: “Mirá Martitegui, acá está el repasador que tiraste todo aceite. Ahora le vamos a decir a los chef de Masterchef que hagan exactamente lo mismo. Después dicen que hay que tener la cocina limpia, que hay que ser prolijo”. Y agregó, indignada: "Qué mugroso. ¿Eso hacen en Masterchef?”.

Minutos después, la exdiputada le dijo a Julieta Poggio: "Mirá lo que hizo Martitegui, agarró y le puso un montón de aceite. A todos los chef que estén mirando Gran Hermano y que vayan a estar en MasterChef, les dije que tiren todo el aceite en el repasador. Que hagan la gran Martitegui". Los usuarios de las redes sociales difundieron el video del momento y, mientras muchos se rieron, otros opinaron que la "hermanita" debería controlar mejor su temperamento.

"Anoche llevaron a los chef Martitegui, Betular y Donato y a Wanda a GH para promocionar Masterchef. Hoy Romina no paro de bardearlos y tratarlos de sucios, específicamente a Martitegui. No se como Telefe la sigue protegiendo. ROMINA AL 9009", publicó una usuaria, indignada con la exdiputada. Por otro lado, otros trataron a Romina de "desagradecida" con el canal.

Luisito de Cuestión de peso apuntó fuertemente contra Romina Uhrig

Luisito, exparticipante de Cuestión de Peso (NetTV), hizo un fuerte descargo contra Romina Uhrig por sus dichos dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) sobre los cuerpos de las personas. En más de una ocasión, la exdiputada trató de "gordas" a algunas personas, razón por la cual la destrozaron en las redes. Luisito, quien experimente la gordofobia en carne propia, opinó que Romina "no se pone en los zapatos de los gordos".

“Uno escucha que en la televisión se habla con tanta liviandad y se ríen a veces, es verdaderamente gente ignorante porque no saben lo que sufre un obeso. La gente que está alrededor nuestro peca de ignorante. Romina no se pone en los zapatos de los gordos", comenzó Luisito, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. En este sentido, destacó que "no hay que opinar de los cuerpos ajenos ni meterse con el cuerpo de alguien, porque no sabés cómo le puede afectar a la otra persona".