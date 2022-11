Romina prometió "hacerle de todo" a Alfa en Gran Hermano: "No va a dormir"

Walter "Alfa" consiguió lo que más deseaba: Romina le dijo que iba a hacerle "de todo" antes de ir a dormir.

Romina, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), se mostró muy cómplice con Walter "Alfa" y le prometió que durante la noche, iba a ir a buscarlo para hacer "de todo".

Todo comenzó cuando la exdiputada le prometió que iba a tomar medidas estrictas durante la noche si seguía molestándola. El hombre de 60 años no pudo ocultar su sonrisa, miró a cámara y le mostró los dos pulgares a Gran Hermano, dando el consentimiento en caso de que sucediera algo.

Luego de que "Alfa" se puso a molestar a todas sus compañeras, Julieta Poggio y Romina le pidieron que parara, o de lo contrario, se vengarían de él. "En ese silloncito, te quedás dormido ahí y ya vas a ver", le advirtió Julieta. "Después no te enojes, 'Alfa'. No te enojes, no te ofendas, no nada. Y nada de llorar, ir al confesionario... 'Me quiero ir, me quiero ir'...", sumó Romina.

Fue entonces cuando Julieta le dijo a la exdiputada enfrente de "Alfa" que más tarde iban a planear alguna venganza y Romina agregó: "No, no va a dormir. Y le voy a hacer de todo". Rápidamente, todos sus compañeros malpensaron sus dichos y comenzaron a gritar, emocionados. "¡Dijo que me va a hacer de todo!", exclamó "Alfa" frente a las cámaras.

Cientos de usuarios comentaron el divertido momento en las redes sociales. "Jajaja, se regaló", comentó una persona. "La carita de 'Alfa', jajaja", comentó otra más. "El sueño del pobre 'Alfa'", sumó otra persona, en referencia a todas las ocasiones anteriores en las que el hombre dejó en claro que tiene un interés por Romina.

El sueño de Walter "Alfa" antes de entrar a Gran Hermano

Recientemente, el productor Martín Ortega, hijo de "Palito" Ortega, reveló que años atrás, "Alfa" lo había llamado con el sueño de actuar en El Marginal, la serie de Netflix que retrata la vida de los presos en las cárceles. "Recuerdo que quería hacer de un preso narco ‘cheto’ en El Marginal. Siempre quiso ser famoso y lo logró”, publicó Martín en su cuenta de Twitter.

Y mostró los audios que "Alfa" le había mandado en aquel entonces. "Hice unas publicidades y también un corto para AXN, que tenía que hacer de asesino, se llamaba Los Sospechosos de Siempre. Te jodo porque me dijeron que Underground está haciendo un casting de El Marginal 2. Llamame y avisame a ver si me podés ubicar, a ver qué se puede hacer”, se le escucha decir a "Alfa" en una nota de voz.