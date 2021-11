Romina Manguel humilló a Viviana Canosa en América TV: "Ridículo"

Mientras analizaban los resultados de las elecciones legislativas 2021, Romina Manguel cruzó a Viviana Canosa y la dejó en ridículo ante Alejandro Fantino y el resto del programa de América TV.

Tras conocer los resultados de las elecciones legislativas definitivas de 2021, y en pleno análisis por América TV, Romina Manguel cruzó en vivo a Viviana Canosa por un comentario, la humilló y la dejó muy mal parada en el marco del programa especial Argentina elige. La incomodidad fue tan fuerte que hasta el propio Alejandro Fantino la pasó mal.

La idea del programa, al menos en el comienzo, era analizar detalladamente los resultados de todo el territorio en Argentina, que terminaron con una ventaja de ocho puntos de Juntos por el Cambio sobre el Frente de Todos en el plano nacional y de 1.3 en la provincia de Buenos Aires. En medio del debate, Manguel y Canosa protagonizaron una picante discusión, y todo terminó en escándalo.

Con el objetivo de cuestionar al Oficialismo, y tras ver los resultados en las elecciones 2021, Viviana Canosa observó a Fantino y señaló: "Bueno, perdieron por paliza. Vamos a estar analizando, ¿no? Arrancamos así, tibiecitos...". Sin embargo, Romina Manguel la cruzó y dijo: "Bueno, cada uno va a hacer la evaluación que tenga ganas. Hablar de paliza... ¿Paliza para quién?".

Si bien el intercambio continuó por varios minutos, los momentos calientes entre ambas siguieron, por lo que Canosa tomó la iniciativa e insistió con relación al desempeño bonaerense: "¿Te parece algo meritorio o rescatable que casi por dos puntos estén abajo de Juntos por el Cambio?". Entonces, Manguel se sinceró y contestó de manera contundente: "No es lo que a mí me parece, digo que como análisis político...".

"Yo hablo con muchos intendentes y les parece un fracaso...", aseguró Canosa, aunque Romina Manguel le retrucó de nuevo: "Me parece que es ridículo e infantil ponerme a discutir con Viviana qué te llega a vos al celular y qué me llega a mí porque tenemos que poner, para ser honesto con el televidente, todos los celulares que haya".

"No, pero el televidente saca sus propias conclusiones y está bueno el debate porque cada uno piensa lo que piensa", disintió Canosa, por lo que Romina sentenció: "No me parece, como información periodística, poner cada uno sus celulares con la información que te llega".

Los tres candidatos a diputados más votados en las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En qué provincias el Frente de Todos dio vuelta la elección

En Tierra del Fuego, el Frente de Todos dio vuelta la elección en relación a los resultados obtenidos durante las PASO y dejó al macrismo en segundo lugar. Del 32,96% de los votos para diputados, pasó al 39,67%, con un incremento de casi el 7%; mientras que la oposición pasó del 36,45% al 28,92%, con más del 7% en desventaja.

Otra provincia que eligió representantes para la cámara baja es Chaco, en donde el Frente de Todos se queda con otra victoria con el 96,35% del escrutinio provisional completado. El oficialismo alcanza el 44,13% de los votos, mientras que el macrismo el 42,2%. En las PASO, Juntos se había impuesto por casi 10 puntos, con el 44%.