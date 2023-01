Romina de Gran Hermano se emborrachó y disparó picante contra Camila: "Denme vino"

Celosa de la relación que mantiene con Alfa, Romina Uhrig tomó unas copas de vino de más en Gran Hermano y sorprendió con gestos y palabras contra Camila Lattanzio.

Romina Uhrig tomó de más durante el cumpleaños de Alfa en Gran Hermano y disparó durísima contra Camila Lattanzio por su relación con el participante de 60 años. "Si ustedes quieren que hable, denme vino", aseguró divertida, y algo borracha, la exdiputada, que también hizo un particular show de gestos.

Desde que comenzó la presente temporada de Gran Hermano, Alfa y Romina comenzaron una amistad que se fue afianzando con el correr de las semanas. Pero el sexagenario participante también empezó a llevarse muy bien con Camila Lattanzio, que ingresó recientemente a la casa más famosa del país, lo que generó celos en la exdiputada.

El martes fue el cumpleaños de Alfa y Gran Hermano le dio algunos gustos a uno de los participantes más polémicos del reality para que celebrara su natalicio junto a sus compañeros. Hubo paella para el almuerzo y dos botellas de vino tinto para tomar durante la jornada en la que también hubo cine, con una película elegida por el propio cumpleañero.

Ya cuando Santiago del Moro anunció que tendrían a disposición dos botellas de vino, Alfa bromeó con que le cedería una de ellas a Romina. "¡Ay, Dios! Antes tomaba un vino y ahora tomo una copa y ya estoy mareada", se sinceró Uhrig, mientras el cumpleañero le remarcaba que no estaba mareada sino "en pedo".

En determinado momento, Alfa se acercó a Camila, que estaba lavando los platos, y Romina no pudo esconder sus celos. "Alfa, ¿me regalás el pañuelo? Tiene brillos. No va para vos", le consultó la exdiputada. Al recibir una respuesta afirmativa, Romina recordó una charla previa que habían tenido en la que había apuntado contra Camila y le remarcó a Alfa: "Es mío, entonces, que no te lo pida nadie".

Entonces La Tora le pidió el pañuelo al sexagenario participante, pero Alfa le aseguró que ya Camila se lo había pedido. "¿Qué?", se quejó indignada Romina, que se quedó haciendo gestos ante la charla cómplice entre Alfa y Camila. Picante, la exdiputada le apuntó a una de las participantes que se sumaron hace menos tiempo: "Hoy te enojaste porque le hicimos el desayuno".

Mientras Camila primero lo negó y luego prefirió quedarse callada para "no discutir", Romina siguió haciéndole gestos a sus compañeros. "Esto me hace hablar -dijo señalando la copa- ¿Ustedes quieren que hable? Denme vino", concluyó divertida Romina Uhrig.

Alfa y Romina imitaron a Cristina y Néstor y Gran Hermano cortó la transmisión: "La amo"

"Chicos, el arroz. Las hamburguesas Alfa querido. ¿Te gustan?", enunció Romina con un tono muy similar al de CFK, causando así la risa de todos los presentes en la mesa. Alfa se sumó a la humorada de la exdiputada y respondió imitando a Néstor Kirchner: "Las hamburguesas Cristina, las hamburguesas y los pingüinos. Yo prefiero el bife roldán".

Lucila se sumó a la charla y reveló que no tiene ninguna preferencia político-partidaria pero que le gusta la manera de hablar de CFK. "La amo", añadió Romina. Alfa reaccionó algo molesto ante esa declaración de su compañera, ya que es sabida su antipatía hacia el kirchnerismo: "No empecemos que se me cruza la hamburguesa".

"No, hay que respetar a las personas. Yo no digo nada de Macri", soltó Romina enojada por las palabras de Alfa hacia su ídola política. Y él respondió: "Estamos jorobando. Pero hay que reconocerle una cosa", justo antes de que se cortara la transmisión y no se pudiera conocer el final de la frase.